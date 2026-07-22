Honduras recibió casi 24 mil migrantes deportados en seis meses; un 40% más que en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras recibió 23.952 migrantes deportados entre enero y junio de 2026, un 40 % más que en el mismo período de 2025, mientras que el ingreso irregular de extranjeros al país cayó un 74,18 %, según un informe divulgado este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El incremento representa 6.850 personas más respecto al primer semestre del año anterior, cuando fueron retornados 17.102 hondureños, detalló el informe de la OIM, basado en datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho). Solo en junio fueron deportadas 4.407 personas, frente a las 3.461 registradas en el mismo mes de 2025, lo que representa un aumento interanual del 27,33 %. Además, la cifra de junio fue un 9,71 % superior a la de mayo de este año.

El documento indicó que el 87 % de los migrantes retornados en junio fueron hombres, el 11 % mujeres y el 2 % niñas, niños y adolescentes. Estados Unidos concentró la mayor cantidad de retornos en junio, con 3.880 hondureños (88,04 %), seguido de México, con 509 (11,55 %). También se registraron retornos desde Guatemala (18), España (1), El Salvador (3), Canadá (1) y Ecuador (3). La mayoría de los migrantes deportados, el 85 % (3.748 personas), fueron atendidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula; un 11 % (485) en el CAMR de Omoa y un 4 % (174) en el CAMR Belén. El informe de la OIM señaló que, en contraste con el aumento de las deportaciones de hondureños, el flujo de migrantes extranjeros en tránsito irregular por Honduras disminuyó un 74,18 % durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio ingresaron al país 5.087 migrantes en condición de vulnerabilidad, una reducción de 14.611 personas frente a las 19.698 registradas en el mismo período de 2025.