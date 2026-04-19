Dictan prisión preventiva a cinco acusados de abuso sexual a una menor en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras Penal emitió auto de formal procesamiento contra cinco personas supuestas del delito de abuso sexual y explotación en perjuicio de una menor de edad en el departamento de Copán.

La acusación, presentada por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NINEZ) y el Ministerio Público involucra a los imputados identificados como Yajaira Liceth Tábora Medina, Jesús Orlando Núñez Bueso, Maritza Medina Rosado, Santiago Girón Leiva y Cesia Loany Tábora Medina.

Durante la audiencia inicial del caso, el órgano jurisdiccional dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Jesús Orlando Núñez Bueso y Maritza Medina Rosado, a quienes se les imputa el delito de violación agravada continuada.

En cuanto a Cesia Loany Tábora Medina, se le dictó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de arresto domiciliario, en atención a su estado de embarazo, pese a estar acusada del delito de explotación sexual de menores agravada.