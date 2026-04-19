Dictan prisión preventiva a cinco acusados de abuso sexual a una menor en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras Penal emitió auto de formal procesamiento contra cinco personas supuestas del delito de abuso sexual y explotación en perjuicio de una menor de edad en el departamento de Copán.
La acusación, presentada por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NINEZ) y el Ministerio Público involucra a los imputados identificados como Yajaira Liceth Tábora Medina, Jesús Orlando Núñez Bueso, Maritza Medina Rosado, Santiago Girón Leiva y Cesia Loany Tábora Medina.
Durante la audiencia inicial del caso, el órgano jurisdiccional dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Jesús Orlando Núñez Bueso y Maritza Medina Rosado, a quienes se les imputa el delito de violación agravada continuada.
En cuanto a Cesia Loany Tábora Medina, se le dictó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de arresto domiciliario, en atención a su estado de embarazo, pese a estar acusada del delito de explotación sexual de menores agravada.
Santiago Girón Leiva se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de violación continuada, bajo la medida de arresto domiciliario, en consideración a su edad, 74 años, y estado de salud.
Respecto de Yajaira Liceth Tábora Medina, a quien se le supone responsable del delito de omisión de los deberes de impedir el delito o promover su persecución, se dictó auto de formal procesamiento con la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Hechos
La cronología del caso presentada por el Ministerio Público apunta a que la víctima habría vivido desde su infancia con Yajaira Tábora Medina. A los 10 años, la menor presuntamente comenzó a ser agredida por Jesús Orlando Núñez Bueso, pareja de Yajaira Tábora Medina. Sin embargo, las investigaciones apuntan que pese a que la menor comunicó lo sucedido, no recibió protección; lo que permitió la continuidad de los abusos hasta que, a los 13 años, fue expulsada del hogar.
Pese a eso, la menor se trasladó a vivir con Maritza Medina Rosado, donde habría sido agredida sexualmente por Santiago Girón Leiva, lo que derivó en su salida de ese lugar. La adolescente se refugió en la vivienda de Cesia Loany Tábora Medina, que según la investigación, continuó siendo víctima de explotación sexual.