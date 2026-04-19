Joven da la cara tras vandalizar centro turístico en Santa Rosa de Copán y ahora reparará daños

Santa Rosa de Copán, Honduras.– Bien dice el dicho que "errar es de humanos y rectificar es de sabios" y es lo que un joven de 21 años, identificado como Jonathan Rivera, está haciendo al comparecer voluntariamente ante el juez municipal de Santa Rosa de Copán, acompañado de su padre, tras ser señalado por actos de vandalismo tipo grafiti en una zona turística del centro histórico de la ciudad.

Durante su declaración, Rivera asumió la responsabilidad de los hechos y expresó su disposición de reparar los daños ocasionados. “Soy el responsable del acto de vandalismo y vengo aquí a dar la cara y a hacerme responsable de mis actos”, manifestó.

El joven explicó que actuó “por impulso” y sin intención de causar afectaciones a la comunidad, asegurando que no pertenece a ninguna estructura delictiva. “Simplemente fue un acto del momento, una equivocación”, agregó que lo que dibujó fueron "serpientes aztecas, otros son simplemente gatos con figuras felices en su rostro".