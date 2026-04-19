Joven da la cara tras vandalizar centro turístico en Santa Rosa de Copán y ahora reparará daños

Santa Rosa de Copán, Honduras.– Bien dice el dicho que "errar es de humanos y rectificar es de sabios" y es lo que un joven de 21 años, identificado como Jonathan Rivera, está haciendo al comparecer voluntariamente ante el juez municipal de Santa Rosa de Copán, acompañado de su padre, tras ser señalado por actos de vandalismo tipo grafiti en una zona turística del centro histórico de la ciudad.
Durante su declaración, Rivera asumió la responsabilidad de los hechos y expresó su disposición de reparar los daños ocasionados. “Soy el responsable del acto de vandalismo y vengo aquí a dar la cara y a hacerme responsable de mis actos”, manifestó.
El joven explicó que actuó “por impulso” y sin intención de causar afectaciones a la comunidad, asegurando que no pertenece a ninguna estructura delictiva. “Simplemente fue un acto del momento, una equivocación”, agregó que lo que dibujó fueron "serpientes aztecas, otros son simplemente gatos con figuras felices en su rostro".
Asimismo, pidió disculpas públicas a los habitantes de Santa Rosa de Copán y se comprometió a revertir los daños. “Quiero dar la cara y pedir disculpas... me hago responsable de que no se volverá a repetir y voy a enmendar lo que hice”, expresó.
Por su parte, el padre del joven, Juan Carlos Rivera, también compareció ante las autoridades y respaldó la decisión de asumir responsabilidades. Señaló que junto al juez municipal se llegó a un acuerdo para reparar el daño causado en el área turística.
“Estamos aquí para enmendar, dar la cara como familia y reparar lo ocurrido”, declaró.
Las autoridades municipales indicaron que el caso será resuelto mediante medidas restaurativas, orientadas a la reparación del daño en el patrimonio turístico de la ciudad.
El hecho ha generado comentarios, donde algunos sectores consideran que el joven podría canalizar su talento artístico en la creación de murales que aporten valor cultural a la ciudad.