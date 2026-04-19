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Jugador de tiktokers hondureños detenido en Panamá reaparece y relata su dura vida en prisión

El hondureño reapareció en un live de TikTok junto a Supremo, donde relató su experiencia

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 13:36
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Te mostramos la actualidad de Daniel Coly, conocido como el “Richard Ríos hondureño”, tras se detenido por presunto delito grave en Panamá.

Fotos: Cortesía.
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Tras varios meses de la captura, su caso sigue generando repercusión en Honduras.
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El creador de contenido, integrante de la llamada Selección de Tiktokers, fue detenido durante una escala en Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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Coly viajaba rumbo a São Paulo para participar en un evento deportivo entre influencers internacionales.
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Su detención ocurrió el pasado 6 de septiembre, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a sus seguidores en redes sociales.
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Inicialmente, diversas versiones apuntaban a una posible confusión de identidad como causa del arresto.
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Sin embargo, la Interpol en Panamá confirmó que existía una orden internacional activa.
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Dicha orden habría sido emitida por autoridades de Estados Unidos.
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Según información oficial, Coly era requerido por presuntos delitos graves relacionados con agresión sexual.
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La noticia provocó un fuerte impacto mediático tanto a nivel local como internacional.
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Días después, la familia del joven aseguró públicamente que las acusaciones eran falsas y carecían de un debido proceso.
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También indicaron que Daniel había viajado anteriormente a Estados Unidos con aspiraciones académicas y deportivas.
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Según su entorno, una denuncia presentada en 2023 cambió drásticamente su situación legal.
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Además, señalaron que no pudo renovar su visa y terminó siendo deportado por orden judicial.
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Pero en las últimas semanas todo dio un giro inesperado y Coly ya está libre.

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El hondureño reapareció en un live de TikTok junto a Supremo, donde relató su experiencia.
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“Me metieron a un cuartito porque supuestamente me confundieron con otra persona” y “en Panamá me tuvieron secuestrado sin poder hablar con mi familia”, afirmó.

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Además, agradeció a Supremo por el apoyo brindad en este proceso y dijo que más adelante revelará más detalles de lo que vivió en prisión.

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