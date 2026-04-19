Jugador de tiktokers hondureños detenido en Panamá reaparece y relata su dura vida en prisión

Te mostramos la actualidad de Daniel Coly, conocido como el “Richard Ríos hondureño”, tras se detenido por presunto delito grave en Panamá.
Tras varios meses de la captura, su caso sigue generando repercusión en Honduras.
El creador de contenido, integrante de la llamada Selección de Tiktokers, fue detenido durante una escala en Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Coly viajaba rumbo a São Paulo para participar en un evento deportivo entre influencers internacionales.
Su detención ocurrió el pasado 6 de septiembre, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a sus seguidores en redes sociales.
Inicialmente, diversas versiones apuntaban a una posible confusión de identidad como causa del arresto.
Sin embargo, la Interpol en Panamá confirmó que existía una orden internacional activa.
Dicha orden habría sido emitida por autoridades de Estados Unidos.
Según información oficial, Coly era requerido por presuntos delitos graves relacionados con agresión sexual.
La noticia provocó un fuerte impacto mediático tanto a nivel local como internacional.
Días después, la familia del joven aseguró públicamente que las acusaciones eran falsas y carecían de un debido proceso.
También indicaron que Daniel había viajado anteriormente a Estados Unidos con aspiraciones académicas y deportivas.
Según su entorno, una denuncia presentada en 2023 cambió drásticamente su situación legal.
Además, señalaron que no pudo renovar su visa y terminó siendo deportado por orden judicial.
Pero en las últimas semanas todo dio un giro inesperado y Coly ya está libre.
El hondureño reapareció en un live de TikTok junto a Supremo, donde relató su experiencia.
“Me metieron a un cuartito porque supuestamente me confundieron con otra persona” y “en Panamá me tuvieron secuestrado sin poder hablar con mi familia”, afirmó.
Además, agradeció a Supremo por el apoyo brindad en este proceso y dijo que más adelante revelará más detalles de lo que vivió en prisión.