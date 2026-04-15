Director acusado de violación: le pidió su número de celular a menor para comunicarse

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Guido Adolfo Martínez Fúnez, acusado del delito de violación agravada continuada en perjuicio de una menor de edad.
Según información del Ministerio Público, el imputado se desempeñaba como director de un centro educativo, donde presuntamente inició contacto con la víctima durante 2025, aprovechando el entorno escolar.
Las investigaciones establecen que el docente solicitó el número telefónico de la menor, lo que habría derivado en una comunicación constante fuera del ámbito académico.
De acuerdo con el expediente fiscal, esa relación habría evolucionado hacia encuentros en los que se habrían cometido los hechos investigados, registrados en al menos tres ocasiones.
Las fechas señaladas por las autoridades corresponden al 10 de septiembre de 2025, 18 de diciembre de 2025 y 7 de marzo de 2026, lo que sustenta la acusación bajo la figura de delito continuado.
La captura del sospechoso se ejecutó el 8 de abril en el peaje de Santa Cruz de Yojoa, mediante un operativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En la acción participaron equipos de apoyo estratégico y operaciones especiales, quienes pusieron al imputado a disposición de las autoridades judiciales.
Posteriormente, Martínez Fúnez fue presentado ante los tribunales competentes, donde se desarrollaron la audiencia de declaración de imputado y la audiencia inicial.
Tras valorar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-Niñez) de la Regional Norte, el juez competente dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Las autoridades informaron que las investigaciones continúan por el delito de violación agravada continuada.