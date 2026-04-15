Director acusado de violación: le pidió su número de celular a menor para comunicarse

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Guido Adolfo Martínez Fúnez, acusado del delito de violación agravada continuada en perjuicio de una menor de edad.

Según información del Ministerio Público, el imputado se desempeñaba como director de un centro educativo, donde presuntamente inició contacto con la víctima durante 2025, aprovechando el entorno escolar.

Las investigaciones establecen que el docente solicitó el número telefónico de la menor, lo que habría derivado en una comunicación constante fuera del ámbito académico.

De acuerdo con el expediente fiscal, esa relación habría evolucionado hacia encuentros en los que se habrían cometido los hechos investigados, registrados en al menos tres ocasiones.