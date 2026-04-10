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El Villano: Guido A. Martínez

Fue detenido por agentes de la ATIC a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por suponerlo responsable del delito de violación agravada continuada

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 00:00

Justicia. Fue detenido por agentes de la ATIC a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por suponerlo responsable del delito de violación agravada continuada, delitos imputados por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte. El hombre es educador y se desempeña como director de centros educativos, según una comunicación del Ministerio Público.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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