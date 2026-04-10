El Villano: Guido A. Martínez

Justicia. Fue detenido por agentes de la ATIC a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por suponerlo responsable del delito de violación agravada continuada, delitos imputados por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte. El hombre es educador y se desempeña como director de centros educativos, según una comunicación del Ministerio Público.