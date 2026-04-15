Guardia agrede sexualmente a niña en Roatán frente a vendedora; fue capturado

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se registró en horas de la mañana cuando la menor fue enviada a comprar en un mercadito ubicado en la colonia Sandy, en Roatán .

Islas de la Bahía, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ) capturaron a un guardia de seguridad, tras una denuncia formal por delitos sexuales en perjuicio de una niña de apenas siete años, el pasado lunes 13 de abril.

Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento cuando un hombre -cuya identidad no ha sido revelada- simuló cederle el paso en la fila a la niña "para que la atendieran primero".

En ese momento, hombre se agachó y realizó tocamientos en las partes íntimas de la niña, quien al sentirse vulnerada se alejó de inmediato y corrió hacia la persona encargada del negocio para solicitar auxilio.

Luego de que el hecho fuera reportado a las autoridades, la DPI realizó un realizó una recopilación de pruebas para luego proceder con su captura, según informaron en el reporte.

El detenido, un guardia de seguridad de 39 años, originario de Trujillo, Colón, fue ubicado por la Unidad Departamental de Investigación Criminal #11 en el sector de Sandy Bay, bajo el cargo de otras agresiones sexuales.

Tras su captura, el individuo fue trasladado a las oficinas del Ministerio Público en Roatán. Allí, los fiscales encargados procesarán el caso para que el imputado responda legalmente por los señalamientos en su contra.

Mientras tanto, el video del momento en que el hombre agredió sexualmente a la menor comenzó a circular en redes sociales, causando gran indignación en la comunidad, que exige a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor.

Por su parte, las autoridades invitaron a la población a realizar cualquier tipo de abusos ante la línea de emergencia 911.