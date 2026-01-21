Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad

El Ministerio Público sentenció el médico Erick Rufino Lemus Castillo, tras declararlo culpable del delito de otras agresiones sexuales cometidas en perjuicio de una paciente de 13 años de edad. Eso se sabe del caso:
Lemus Castillo fue condenado cuatro años, cuatro meses y quince días de prisión, luego de presuntamente tocar y besar a su paciente mientras recibía atención médica.
Según la investigación, el hecho ocurrió en septiembre del año pasado, donde la menor acudió a un centro de salud a su cita, donde fue atendida por el médico.
Durante la consulta, Lemus Castillo le pidió que se recostara en la camilla. Luego le solicitó que indicara dónde sentía dolor.
El médico inició a tocar a la menor y a besarla sin consentimiento, momento en el que una enfermera ingresó al consultorio e interrumpió parcialmente la situación.
Pese a ser observado, el médico impidió que la menor saliera y continuó con las agresiones, de acuerdo con el expediente judicial.
Tras lo ocurrido, la víctima informó a un familiar, quien presentó la denuncia a través de la línea de emergencias 911, donde se le dio captura a Lemus.
Las investigaciones también revelaron que el doctor enviaba mensajes a la menor con insinuaciones sexuales. Durante el proceso penal, el imputado aceptó los hechos.
A Lemus se le impuso la prohibición de residir y acercarse a la víctima por un período equivalente al doble de la pena.
Además, se le ordenó la inhabilitación absoluta, la suspensión de sus derechos ciudadanos, libertad vigilada por cinco años y su inscripción en el registro de agresores sexuales del Juzgado de Ejecución.