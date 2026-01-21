  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad

A cuatro años, cuatro meses y quince días de prisión fue condenado el doctor Erick Lemus, luego de ser acusado de agresión sexual en contra de una menor de 13 años en la capital

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 07:16
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
1 de 10

El Ministerio Público sentenció el médico Erick Rufino Lemus Castillo, tras declararlo culpable del delito de otras agresiones sexuales cometidas en perjuicio de una paciente de 13 años de edad. Eso se sabe del caso:

Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
2 de 10

Lemus Castillo fue condenado cuatro años, cuatro meses y quince días de prisión, luego de presuntamente tocar y besar a su paciente mientras recibía atención médica.

 Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
3 de 10

Según la investigación, el hecho ocurrió en septiembre del año pasado, donde la menor acudió a un centro de salud a su cita, donde fue atendida por el médico.

 Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
4 de 10

Durante la consulta, Lemus Castillo le pidió que se recostara en la camilla. Luego le solicitó que indicara dónde sentía dolor.

 Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
5 de 10

El médico inició a tocar a la menor y a besarla sin consentimiento, momento en el que una enfermera ingresó al consultorio e interrumpió parcialmente la situación.

 Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
6 de 10

Pese a ser observado, el médico impidió que la menor saliera y continuó con las agresiones, de acuerdo con el expediente judicial.

 Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
7 de 10

Tras lo ocurrido, la víctima informó a un familiar, quien presentó la denuncia a través de la línea de emergencias 911, donde se le dio captura a Lemus.

Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
8 de 10

Las investigaciones también revelaron que el doctor enviaba mensajes a la menor con insinuaciones sexuales. Durante el proceso penal, el imputado aceptó los hechos.

Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
9 de 10

A Lemus se le impuso la prohibición de residir y acercarse a la víctima por un período equivalente al doble de la pena.

 Foto: Redes sociales
Doctor Erick Lemus, acusado de agresión sexual en contra de una menor de edad
10 de 10

Además, se le ordenó la inhabilitación absoluta, la suspensión de sus derechos ciudadanos, libertad vigilada por cinco años y su inscripción en el registro de agresores sexuales del Juzgado de Ejecución.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos