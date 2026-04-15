Deja tres niños: ¿Quién era Mary Medina, asesinada supuestamente por su pareja?

Un ejemplo de mujer luchadora y madre entregada a sus tres hijos era Mary Medina, una mujer muy reconocida en Olancho.
La joven madre festejó en marzo sus 34 años de vida junto a sus pequeños. Además de ser una madre amorosa, era una mujer de negocios, toda una emprendedora.
Mary Medina, según personas que la conocían, casi siempre trabajaba los siete días de la semana con la venta de ropa y comida.
Mary Medina era dueña de un negocio ubicado en Catacamas llamado "Vistoria’s Store", lugar donde fue asesinada. Ahí vendía ropa y productos de belleza.
Pero los fines de semana tampoco eran días de descanso para la mujer emprendedora: vendía comida, la cual promocionaba en sus redes sociales.
"¿Se te antoja? Voy a tener tajadas con pollo para el viernes (17 de abril). Entrega a domicilio gratis . Pidan las suyas", posteó la mujer en sus redes sociales. Ahora, en esa publicación, sus clientes han comentado: "No puede ser, tan luchadora".
"Me quedé con las ganas de probar sus tajadas, Mary, pero las leyes de nuestro país no sirven, la verdad", posteó otro cliente.
¿Cómo la asesinaron? Mary Medina estaba en su negocio cuando fue atacada; en el lugar se desató una balacera.
Al momento del ataque también resultaron heridas dos personas más, las cuales fueron identificadas como Anyi Yánez López y Darwin Vásquez Oliva, procedente de Cantarranas, Francisco Morazán, quien presuntamente sería expareja de la víctima.
Las autoridades ya capturaron a la actual pareja de Mary Medina. Fue detenido durante un operativo policial ejecutado en la comunidad de Limones, Lepaguare, cuando presuntamente intentaba salir del departamento de Olancho.