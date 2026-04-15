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Deja tres niños: ¿Quién era Mary Medina, asesinada supuestamente por su pareja?

Mary Medina, la mujer asesinada presuntamente por su pareja en Olancho, deja a tres pequeños: dos niñas y un niño. ¿Quién era ella?

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 14:06
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Un ejemplo de mujer luchadora y madre entregada a sus tres hijos era Mary Medina, una mujer muy reconocida en Olancho.

 Foto: Redes sociales
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La joven madre festejó en marzo sus 34 años de vida junto a sus pequeños. Además de ser una madre amorosa, era una mujer de negocios, toda una emprendedora.

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Mary Medina, según personas que la conocían, casi siempre trabajaba los siete días de la semana con la venta de ropa y comida.

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Mary Medina era dueña de un negocio ubicado en Catacamas llamado "Vistoria’s Store", lugar donde fue asesinada. Ahí vendía ropa y productos de belleza.

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Pero los fines de semana tampoco eran días de descanso para la mujer emprendedora: vendía comida, la cual promocionaba en sus redes sociales.

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"¿Se te antoja? Voy a tener tajadas con pollo para el viernes (17 de abril). Entrega a domicilio gratis . Pidan las suyas", posteó la mujer en sus redes sociales. Ahora, en esa publicación, sus clientes han comentado: "No puede ser, tan luchadora".

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"Me quedé con las ganas de probar sus tajadas, Mary, pero las leyes de nuestro país no sirven, la verdad", posteó otro cliente.

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¿Cómo la asesinaron? Mary Medina estaba en su negocio cuando fue atacada; en el lugar se desató una balacera.

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Al momento del ataque también resultaron heridas dos personas más, las cuales fueron identificadas como Anyi Yánez López y Darwin Vásquez Oliva, procedente de Cantarranas, Francisco Morazán, quien presuntamente sería expareja de la víctima.

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Las autoridades ya capturaron a la actual pareja de Mary Medina. Fue detenido durante un operativo policial ejecutado en la comunidad de Limones, Lepaguare, cuando presuntamente intentaba salir del departamento de Olancho.

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