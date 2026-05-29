DPI captura a docente sospechoso del delito de violación agravada continuada en La Ceiba

Atlántida, La Ceiba.- En una operación de impacto ejecutada en las últimas horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante intensas labores de seguimiento y vigilancia, lograron la captura de un ciudadano del sexo masculino por tener una orden de captura pendiente por el delito de violación agravada continuada.
El capturado es un hombre de 20 años, de profesión maestro, quien se desempeñaba impartiendo las asignaturas de matemáticas y ciencias en un centro educativo privado en esta ciudad de La Ceiba. La captura se ejecutó mediante labores de seguimiento y vigilancia en respuesta a una orden de captura emitida por los juzgados correspondientes.
Según el expediente investigativo, el hecho técnico e investigativo se inició tras recibir la denuncia formal por parte de los familiares de la víctima, una menor de 11 años de edad y estudiante de quinto grado de educación básica.
Las investigaciones señalan que el sospechoso presuntamente aprovechaba su condición de docente para acercarse a la menor dentro de las instalaciones del centro escolar.
De acuerdo con los indicios recabados y los análisis tecnológicos a los dispositivos móviles, el ahora detenido mantenía comunicación escrita con la menor.
La alerta sobre este caso se generó luego de que la madre de la menor descubriera una serie de conversaciones en el teléfono celular de la víctima, donde el sospechoso manifestaba su preocupación ante un posible embarazo y le sugería abandonar su hogar para escapar con él.
Al momento de su requerimiento, se le leyeron sus derechos como detenido y se le notificó el motivo de su captura. La DPI pondrá al sospechoso a disposición del Juzgado de Letras Seccional competente para que se continúe con el procedimiento legal que corresponde y responda por el delito que se le imputa.
La Policía Nacional reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la niñez hondureña y capturar a toda persona que atente contra la libertad e indemnidad sexual de los menores de edad.