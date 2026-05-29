DPI captura a docente sospechoso del delito de violación agravada continuada en La Ceiba

Atlántida, La Ceiba.- En una operación de impacto ejecutada en las últimas horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante intensas labores de seguimiento y vigilancia, lograron la captura de un ciudadano del sexo masculino por tener una orden de captura pendiente por el delito de violación agravada continuada. El capturado es un hombre de 20 años, de profesión maestro, quien se desempeñaba impartiendo las asignaturas de matemáticas y ciencias en un centro educativo privado en esta ciudad de La Ceiba. La captura se ejecutó mediante labores de seguimiento y vigilancia en respuesta a una orden de captura emitida por los juzgados correspondientes.

Según el expediente investigativo, el hecho técnico e investigativo se inició tras recibir la denuncia formal por parte de los familiares de la víctima, una menor de 11 años de edad y estudiante de quinto grado de educación básica. Las investigaciones señalan que el sospechoso presuntamente aprovechaba su condición de docente para acercarse a la menor dentro de las instalaciones del centro escolar.