Venezuela clama ayuda: imágenes desgarradoras de familias que lo perdieron todo tras terremotos

A su juicio, todavía faltan más personas que ayuden con las labores de rescate porque la situación es "fuerte". Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a la población no viajar hacia La Guaira de forma particular para no obstaculizar el traslado de heridos, así como el despliegue de maquinaria pesada para la recolección de escombros.