En cancha de gigante de España y el único jugador que faltó: El primer entreno de Honduras con nuevo DT

Honduras ya se pone a tono para enfrentar a la selección de Perú en España. Así fue el primer entreno bajo el mando del técnico José Molina.
Este bus trasladó a los seleccionados hondureños a la sede de entreno de este martes.
Trionda, balón oficial del Mundial 2026, serpa utilizado por la Bicolor para esta gira por suelo español.
La Selección Nacional de Honduras ya trabaja en España bajo el mando de José Francisco Molina.
La Bicolor arribó la mañana de este lunes a Madrid, España, donde enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo.
El portero Alex Naid Guity fue una de las grandes sorpresas en esta primera convocatoria de "Paco" Molina.
Honduras trabaja en uno de los campos de entreno de uno de los equipos históricos de España.
Se trata de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda (Cerro del Espino), donde entrena el Atlético de Madrid.
El delantero Dereck Moncada es una de las sensaciones actuales del fútbol hondureño y una de las cartas a a seguir por el nuevo cuerpo técnico.
Los futbolistas llegaron directo a realizar trabajos con balón, esto para calentar en su primer día de entreno.
El volante del Levante de España, Kervin Arriaga, se mostró confiado de cara a este nuevo proceso de Selección Nacional.
Honduras aprovechará la Fecha FIFA de este mes de marzo para fogueare. Este será el primer partido tras el fracaso rumbo al Mundial 2026.
Honduras decepcionó y no clasificó nisiquiera al repechaje continental que se realizará esta semana.
Molina y su cuerpo técnico tendrán la misión de devolverle la alegría a la afición catracha para el Mundial de 2030.
La Selección de Honduras realizó este primer entreno con la mayoría de sus jugadores, incluyendo los legionarios.
Joseph Rosales es el único que falta y llega este martes en horas de la tarde a suelo español.