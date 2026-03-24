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En cancha de gigante de España y el único jugador que faltó: El primer entreno de Honduras con nuevo DT

Las postales que dejó el primer entreno de la Bicolor previo a enfrentar a la selección de Perú

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 11:29
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Honduras ya se pone a tono para enfrentar a la selección de Perú en España. Así fue el primer entreno bajo el mando del técnico José Molina.

Fotos: Mario Figueroa / EL HERALDO.
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Este bus trasladó a los seleccionados hondureños a la sede de entreno de este martes.

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Trionda, balón oficial del Mundial 2026, serpa utilizado por la Bicolor para esta gira por suelo español.

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La Selección Nacional de Honduras ya trabaja en España bajo el mando de José Francisco Molina.

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La Bicolor arribó la mañana de este lunes a Madrid, España, donde enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo.

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El portero Alex Naid Guity fue una de las grandes sorpresas en esta primera convocatoria de "Paco" Molina.

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Honduras trabaja en uno de los campos de entreno de uno de los equipos históricos de España.
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Se trata de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda (Cerro del Espino), donde entrena el Atlético de Madrid.

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El delantero Dereck Moncada es una de las sensaciones actuales del fútbol hondureño y una de las cartas a a seguir por el nuevo cuerpo técnico.

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Los futbolistas llegaron directo a realizar trabajos con balón, esto para calentar en su primer día de entreno.

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El volante del Levante de España, Kervin Arriaga, se mostró confiado de cara a este nuevo proceso de Selección Nacional.

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Honduras aprovechará la Fecha FIFA de este mes de marzo para fogueare. Este será el primer partido tras el fracaso rumbo al Mundial 2026.

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Honduras decepcionó y no clasificó nisiquiera al repechaje continental que se realizará esta semana.

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Molina y su cuerpo técnico tendrán la misión de devolverle la alegría a la afición catracha para el Mundial de 2030.

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La Selección de Honduras realizó este primer entreno con la mayoría de sus jugadores, incluyendo los legionarios.

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Joseph Rosales es el único que falta y llega este martes en horas de la tarde a suelo español.

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