Choloma vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choloma, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su desarrollo y sigue regalando emocionantes enfrentamientos, sorpresas y grandes momentos en esta nueva edición del fútbol hondureño.
En esta ocasión, el balompié catracho ofrece un atractivo duelo correspondiente a la jornada 14, donde Choloma será local ante Génesis PN en un partido que promete intensidad y lucha por los puntos.
Canal que transmite el partido
El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 pm, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, mientras que también podrás seguir el minuto a minuto a través de EL HERALDO.HN.