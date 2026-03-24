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Choloma vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Maquileros y caninos marcarán el cierre de telón de la jornada 14 de Liga Nacional, previo al parón FIFA del mes de marzo

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 17:26
Choloma vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Choloma, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su desarrollo y sigue regalando emocionantes enfrentamientos, sorpresas y grandes momentos en esta nueva edición del fútbol hondureño.

En esta ocasión, el balompié catracho ofrece un atractivo duelo correspondiente a la jornada 14, donde Choloma será local ante Génesis PN en un partido que promete intensidad y lucha por los puntos.

Canal que transmite el partido

El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 pm, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, mientras que también podrás seguir el minuto a minuto a través de EL HERALDO.HN.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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