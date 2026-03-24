Choloma vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choloma, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su desarrollo y sigue regalando emocionantes enfrentamientos, sorpresas y grandes momentos en esta nueva edición del fútbol hondureño.

En esta ocasión, el balompié catracho ofrece un atractivo duelo correspondiente a la jornada 14, donde Choloma será local ante Génesis PN en un partido que promete intensidad y lucha por los puntos.