Tabla de posiciones del fútbol de Honduras: Motagua y Real España siguen en la disputa

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la jornada 14 del torneo Clausura y en cuanto a los dos primeros puestos no hay movimientos.
Todo comenzó con el triunfo del Marathón sobre el Victoria en el estadio Yankel Rosenthal con dos tantos de Román Rubilio Castillo.
Luego se vino el clásico, el más esperado por muchos por la pelea del liderato del torneo, pero Motagua y Real España se terminaron repartiendo los puntos al iguala 1-1.
Por su parte el Olimpia visitó tierras olanchanas para enfrentar un necesitado Juticalpa FC y lo derrota.
Los dos partidos pendientes de la jornada son el de los Lobos de la UPNFM ane el Olancho FC este lunes y todo se cierra el martes con el juego de Choloma vs Génesis, un partido de mucho interés por la zona del no descenso.