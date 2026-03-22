  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones del fútbol de Honduras: Motagua y Real España siguen en la disputa

La cima del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras es pelea de dos equipos, del Motagua y el Real España

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 19:57
Tabla de posiciones del fútbol de Honduras: Motagua y Real España siguen en la disputa

Motagua y el Real España se siguen peleando el liderato del torneo Clausura.

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la jornada 14 del torneo Clausura y en cuanto a los dos primeros puestos no hay movimientos.

Todo comenzó con el triunfo del Marathón sobre el Victoria en el estadio Yankel Rosenthal con dos tantos de Román Rubilio Castillo.

Motagua y Real España no se hacen daño y siguen la lucha por el liderato del Clausura

Luego se vino el clásico, el más esperado por muchos por la pelea del liderato del torneo, pero Motagua y Real España se terminaron repartiendo los puntos al iguala 1-1.

Por su parte el Olimpia visitó tierras olanchanas para enfrentar un necesitado Juticalpa FC y lo derrota.

Los dos partidos pendientes de la jornada son el de los Lobos de la UPNFM ane el Olancho FC este lunes y todo se cierra el martes con el juego de Choloma vs Génesis, un partido de mucho interés por la zona del no descenso.

Tabla de posiciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias