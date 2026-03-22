Motagua y Real España no se hacen daño y siguen la lucha por el liderato del Clausura

Tegucigalpa, Honduras .- El Motagua no pudo como local poder vencer al Real España por la jornada 14 del torneo Clausura en la cancha del estadio Nacional.

Eddie Hernández alegró a los aurinegros luego de un cabezazo pero el brasileño John Kleber Oliveira da Silva se encargó de darle el empate a los capitalinos.

Los dirigidos por Javier López fueron superiores a los de Jeaustin Campos, pero no les ajustó tener la pelota y tocar de un costado a otro si no podían romper el cerrojo de los sampedranos.

En la primera parte el partido fue mas parejo, Real España tuvo momentos con el balón y llegó unas veces sin tanto peligro.

Fue hasta el minuto 33, luego de un saque de mano de Carlos Mejía que la envió al área, de cabeza la tiró al segundo poste Anfronit Tatum y fue ahí donde de la misma forma apareció el goleador del torneo Eddie Hernández que la colocó tan bien que Luis Ortiz se estiró lo mas que pudo pedo no pudo llegar para desviarla.