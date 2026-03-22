Motagua vs Real España EN VIVO: Canal dónde ver PARTIDO HOY EN DIRECTO - ONLINE

El Motagua y el Real España se enfrentan por un duelo que definiría al líder del torneo Clausura ya con una diferencia de puntos

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    El estadio Nacional afina detalles luego de un concierto para el clásico entre Motagua y Real España.

     Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua que comanda el técnico español Javier López recibe al Real España del tico Jeaustin Campos en la cancha del estadio Nacional por la jornada 14 del torneo Clausura.

Este choque es el que acapara la atención de la fecha, una porque se pelean la cima del campeonato y otra porque son los que mejor anda jugando al fútbol.

Javier López alarga su contrato con el Motagua

Cuando se enfrentaron en la primera vuelta de este torneo, los aurinegros no pudieron en su casa y terminaron igualando 2-2 contra las águilas del Motagua en el Morazán.

Los comandados por López llegan de derrotar al Platense en Puerto Cortés con solitario tanto de John Kleber. De igual forma el Real España, solo que estos al Génesis PN con goles de David Sayago.

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Alineaciones

Motagua:

Real España:

Hora y canal dónde ver partido de Motagua ante Real España

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC