Motagua vs Real España EN VIVO: Canal dónde ver PARTIDO HOY EN DIRECTO - ONLINE

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua que comanda el técnico español Javier López recibe al Real España del tico Jeaustin Campos en la cancha del estadio Nacional por la jornada 14 del torneo Clausura.

Este choque es el que acapara la atención de la fecha, una porque se pelean la cima del campeonato y otra porque son los que mejor anda jugando al fútbol.