Javier López alarga su contrato con el Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- El equipo azul profundo ha estado muy satisfecho con el trabajo que ha hecho el español desde su llegada en agosto del año 2025. Es por eso que han informado a toda "su afición, medios de comunicación y público en general, que la Junta Directiva ha tomado la decisión de renovar por dos años el contrato" al director técnico, Javier López.

Actualmente, el Motagua de Javier López es el mejor equipo del torneo siendo líderes del torneo con 25 puntos de 33 que el club ha disputado.

Además, es el único equipo con 11 partidos invictos donde registra un saldo de: 7 triunfos y 4 empates. Con un goleo a favor de 21 y solo han recibido 7 anotaciones.

Esta noticia viene bien para el Nido Azul previo al encuentro del domingo ante Real España en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Ambos llegan con 25 unidades y se definirá el liderato del actual campeonato.

COMUNICADO OFICIAL

El Fútbol Club Motagua informa a toda su afición, medios de comunicación y público en general, que la Junta Directiva ha tomado la decisión de renovar por dos años el contrato de nuestro director técnico, Javier López.

Esta decisión responde a la confianza plena que la institución deposita en su trabajo, su liderazgo y el proceso que se viene desarrollando al frente del equipo. En Motagua creemos firmemente en la continuidad como base para consolidar un proyecto sólido y competitivo.

Asimismo, consideramos importante dar seguimiento a una línea de trabajo que permita fortalecer el rendimiento del equipo y mantenernos en la pelea por los objetivos trazados.

A nuestra afición, gracias por su apoyo incondicional. Seguimos comprometidos en dar lo mejor dentro y fuera de la cancha, con la convicción de que lo mejor está por venir.

¡Seguimos adelante, unidos y más fuertes que nunca!