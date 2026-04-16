EN VIVO: Congreso define el futuro de Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Una oportunidad de presentarse a defensa y la votación tras la lectura del informe final del juicio político son los principales temas dentro de la agenda legislativa, en la que se dará a conocer el veredicto final sobre el caso del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
Hoy se les dará la oportunidad a los acusados en el juicio político para, una vez más, defenderse previo a la lectura del informe final ante el hemiciclo legislativo.
Hasta el momento, según el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Marco Ramiro Lobo, se conoció que el consejero Marlon Ochoa salió del país junto a su familia luego de amenazas de muerte.
Mario Morazán, por su parte, señaló que aún no decide si se presentará a la audiencia para ejercer su defensa, debido a que no ha recibido el informe que sustenta la recomendación de su destitución emitido la noche de ayer por la comisión especial encargada del juicio político.
En caso de que nadie se presente a declarar, se dará inicio a la lectura del informe de 184 páginas, en el que van incluidas las declaraciones de los testigos presentados durante los primeros tres días de las audiencias. Tras la lectura, los diputados votarán si se destituye o no a los funcionarios electorales; la comisión especial de investigación de juicio político recomendó la destitución de los mismos, pero será el pleno, con 86 votos o más los que decidan si se destituyen o no.
EN VIVO
Sin presentación de acusados
Pese a que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, detalló que los cuatro funcionarios tendrían oportunidad de defenderse ante el pleno hoy jueves 16 de abril a la 1:00 de la tarde, Marlon Ochoa, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta no se hicieron presentes.
El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, por su parte, explicó al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, que se presentará a defensa luego de la lectura del informe.
Lectura del informe
El secretario Ledezma inició con la lectura del informe, dando lectura a los atrasos en el proceso electoral de noviembre de 2025, siendo mencionado principalmente como acusado de ‘obstaculización al cronograma electoral’ el consejero suspendido Marlon Ochoa.
Con pancartas con mensajes como ‘juicio político es fraude’, ‘no a la dictadura’, ‘no más persecución’, ‘intento de silenciar la oposición’, ‘dictadura’ y ‘fuera la racha’, diputados de la bancada de Libre comenzaron a realizar escándalos con silbatos durante la lectura del informe.