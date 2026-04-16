EN VIVO: Congreso define el futuro de Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Una oportunidad de presentarse a defensa y la votación tras la lectura del informe final del juicio político son los principales temas dentro de la agenda legislativa, en la que se dará a conocer el veredicto final sobre el caso del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.

Hoy se les dará la oportunidad a los acusados en el juicio político para, una vez más, defenderse previo a la lectura del informe final ante el hemiciclo legislativo.

Hasta el momento, según el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Marco Ramiro Lobo, se conoció que el consejero Marlon Ochoa salió del país junto a su familia luego de amenazas de muerte.

Mario Morazán, por su parte, señaló que aún no decide si se presentará a la audiencia para ejercer su defensa, debido a que no ha recibido el informe que sustenta la recomendación de su destitución emitido la noche de ayer por la comisión especial encargada del juicio político.