Tabla de posiciones del fútbol hondureño: Motagua y Real España siguen en la disputa

Choluteca, Honduras.- Un sorprenden resultado dejó el cierre de la jornada 23 del torneo Clausura de la Liga Nacional con el triunfo del CD Choloma como visitante. Finalizó la decimotercera fecha, donde la disputa en la cima del campeonato sigue al rojo vivo.

El Motagua del técnico español Javier López no falló ante el Platense y sacó un importante triunfo que le ayudó a seguir como líder, aunque con la misma cantidad de puntos que el Real España. Los de Jeaustin Campos de igual forma ganaron contra el Génesis PN en el estadio Morazán, pero al tener más goles en contra lo hace estar como segundos en la tabla.

El que se ha asomado a los principales puestos es el Olimpia que es tercero con 19 puntos luego del empate ante el Olancho FC que es quinto con 18. Misma cantidad tiene el Marathón pero con mejor diferencia por eso es cuarto. Mientras que abajo queda la UPNFM con 13, lo sigue el Platense y Choloma con 11, luego Victoria, Génesis y Juticalpa están con 10. Hablando de la tabla acumulada, Olimpia la lidera con 63 puntos, lo sigue Marathón y Motagua con 60, pero en la zona por el no descenso, con el triunfo de Choloma ante UPN, llegó a 22 puntos, quedando a dos del Victoria y a seis del Génesis PN.