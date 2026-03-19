Platense vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Puerto Cortés, Honduras.- El Motagua se traslada este jueves al estadio Excélsior para enfrentar al Platense, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto escualo, ahora bajo la dirección técnica de Raúl Cáceres, llega golpeado tras una primera vuelta irregular en la que apenas pudo sumar 11 puntos, situación que lo mantiene en la séptima posición del campeonato y con la necesidad urgente de seguir escalando.

Sin embargo, Platense parece haber encontrado un respiro en su más reciente presentación, donde consiguió un valioso triunfo 3-2 como visitante frente a Victoria, en un partido donde Solani Solano fue figura al mostrar un gran nivel ofensivo.

Por su parte, el Motagua ha respondido a las expectativas en este inicio de torneo. El equipo dirigido por el español Javier López suma 22 unidades y se ubica en la segunda posición de la tabla, a solo tres puntos del líder Real España, aunque con un partido pendiente.

El “Ciclón Azul” sabe que no puede dejar escapar puntos si quiere mantenerse en la pelea por el liderato, especialmente ante un rival que, pese a su posición, ha demostrado ser competitivo en casa.

El choque en Puerto Cortés se perfila como una prueba clave para ambos equipos. Platense buscando seguir con su levantada y Motagua obligado a ganar para no perderle el paso a su principal competidor en la cima.