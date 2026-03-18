DT de Olimpia estalla contra Liga Nacional y advierte: “Estamos haciendo mierd* a los jugadores”

Comayagua, Honduras.- Luego de dos jornadas en silencio ante los medios, el técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, rompió la pausa y compareció en conferencia de prensa tras el empate sin goles frente a Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura. El estratega uruguayo analizó el rendimiento de su equipo ante uno de los mejores del campeonato y destacó lo qué le faltó para dominar el juego. En su intervención, Espinel no solo valoró lo ocurrido en el partido, sino que también abordó temas como la recuperación de jugadores importantes, el desgaste físico por la carga de encuentros y criticó la planificación del calendario en la Liga Nacional.

El técnico dejó entrever su preocupación por el impacto que estas decisiones tienen en el rendimiento y la salud de sus futbolistas.Además, dio su punto de vista sobre tener jugadores del Olimpia en la Selección de Honduras y el beneficio de ello.

Conferencia de Espinel

¿Cómo evalúa el desempeño de su equipo esta noche en el Carlos Miranda? ¿Qué le ha parecido el juego de Olimpia hoy? Primero que no pudimos conseguir el objetivo que era ganar. Vinimos a tratar de ganar el partido, sumar tres puntos nuevamente, pero bueno, jugamos con un rival que también viene peleando, viene haciendo un buen torneo. Era una cancha que estaba difícil, difícil para jugar, pero no hay excusa, era para los dos. Por el momento buen pasaje de fútbol, principalmente cuando tuvimos una tenencia, se intentó por dentro, por fuera, por ahí el último pase nos fuimos claros en el área, tanto cuando se iba por dentro como también cuando se levantaban centros de los costados, no fueron buenas esas situaciones. Se intentó con cambios para dosificar el equipo, pero no pudimos encontrar claridad o poner los delanteros nuestros en claridad frente al arco para definir. Creo que faltó en ese último cuarto de campo concretar situaciones o de no producir situaciones más claras para poder anotar goles. Después, desde el punto de vista defensivo, creo que se hizo un buen trabajo. No pasamos grandes problemas, a no ser un tiro de travesaño cuando empezó el primer tiempo. En este torneo, Olimpia no ha podido conseguir triunfos ante los rivales que están en los primeros puestos del campeonato. ¿Existe intranquilidad por esa situación? No. El regreso de Jamir Maldonado. ¿Qué sensaciones tiene? Lo vimos también que antes de ingresar, toda la banca le deseó suerte al jugador. Sí, son de las cosas positivas auqnue no conseguimos el objetivo de ganar. Tenemos primero un gran respeto por lo profesional que es Jamir y después un gran cariño por cómo ha vivido toda esta etapa. Creo que empezamos a recuperar a un jugador que no solamente a Olimpia le ha dado mucho fruto, sino también al fútbol hondureño. No tengo dudas que en cualquier momento puede ser un jugador también seleccionable. Si bien por ahí no era el partido para que él jugara porque la verdad necesitábamos, también demostró que estuvo a la altura los minutos que jugó. En algún momento tiene que empezar a jugar, o sea, tiene que empezar a agarrar fútbol, necesitamos de todo el plantel, ya se ha visto la rotación, y bueno, el sumar un jugador más para esa rotación, para nosotros es importante, y la verdad que muy alegre es todo el grupo al ver entrar al campo de juego nuevamente a Jamir por todo lo que es y por lo que significa para este club. ¿Cuánta tranquilidad le genera esto, que comienza a recuperar futbolistas después de la batería de partidos que le va a tocar disputar a su equipo, buscando siempre el mismo objetivo, ser campeón y clasificar tranquilamente a estas rondas de este torneo? No, es importante. Se le habían caído algunos soldados, como Yustin, también Queiroz. Entonces se empieza a notar en un plantel corto, eso es inconveniente. El recuperar jugadores Que realmente a nosotros nos han aportado muchísimo cuando estuvieron, para nosotros es una satisfacción. Seguramente va a ir teniendo más minutos. lo más importante es que lleguemos a la recta final de la definición con la mayor cantidad de jugadores que realmente vamos a necesitar en este campeonato, que realmente está siendo muy estresante de todo punto de vista, no solamente de lo psicológico, sino también de lo físico.