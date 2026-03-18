Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Comayagua, Honduras.- El Club Olimpia Deportivo vuelve a la acción este martes 18 de marzo en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Naciona l. Los leones están enfrentando al Olancho FC lejos de su casa tradicional en Tegucigalpa debido a que el Estadio Nacional Chelato Uclés se encuentra ocupado por un evento musical.

Ante esta situación, el campeón hondureño se trasladará al Estadio Carlos Miranda de Comayagua para ejercer su condición de local en un partido que promete ser atractivo por la cercanía de ambos clubes en la tabla.

El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel llega con buen impulso tras encadenar dos triunfos consecutivos, resultados que lo mantienen peleando en la zona alta del campeonato. Olimpia ocupa actualmente la tercera posición con 18 puntos y buscará aprovechar el envión anímico para seguir acercándose al liderato.

Del otro lado aparece un rival que también vive un buen momento. Olancho FC se presenta motivado luego de protagonizar uno de los golpes de la jornada pasada al vencer al Real España, resultado con el que acabó con el invicto de los sampedranos.

Los “Potros” marchan cuartos con 17 unidades y han demostrado ser un conjunto competitivo, capaz de plantarle cara a cualquiera en el torneo, por lo que intentarán sacar provecho de cualquier oportunidad para sumar en un duelo directo por los primeros puestos.

El encuentro está programado para disputarse a partir de las 5:15 de la tarde y tendrá como árbitro principal a David Cruz. Se espera un choque intenso entre dos clubes que atraviesan un buen momento y que mantienen aspiraciones importantes en el Clausura.