Exon Arzú revela cómo se enteró de su convocatoria a la Selección y confiesa cómo fue dejar EE UU

San Pedro Sula, Honduras.- El joven futbolista hondureño Exon Arzú vive uno de los momentos más especiales de su carrera tras recibir su primera convocatoria a la Selección de Honduras para el duelo ante Perú, una noticia que tomó por sorpresa pero que asumió con profunda alegría y gratitud. El jugador reconoce que es un sueño cumplido, aunque tiene claro que esto apenas comienza, ya que su objetivo es alcanzar su máximo nivel, mantenerse en el equipo nacional y seguir creciendo profesionalmente. Con humildad y fe, Arzú aseguró que buscará aprovechar cada oportunidad, consciente de que el verdadero reto no es llegar, sino sostenerse.

Entrevista con Exon Arzú

Después de tanto tiempo comienzan a darse las circunstancias, comienzan a darse los sueños de todo jugador, esa primera Gracias a Dios por todo, muy feliz, contento. ¿Cómo lo tomaste? ¿Te cruzaba por la mente, porque has tenido pocos minutos en el equipo? Sí, no me lo esperaba, pero gracias a Dios pasó y bueno, voy a intentar darlo todo si se da la oportunidad. Aprovechar esta gran oportunidad que se te está dando Claro que sí, ¿no? Siempre confiar en Dios para poder hacer las cosas bien cuando toque. ¿Cómo ha sido este regreso a Honduras, este regreso a Real España para vos, luego de todo lo que ha pasado? No, la verdad me ha caído bien, porque me he encontrado con un grupo sano, un grupo que quiere ayudar y sobre todo un grupo que está haciendo las cosas bien. ¿En qué es lo que más has insistido para poder tomar a bien esta convocatoria? No, como siempre digo, en hacer las cosas bien, en trabajar, en hacer las cosas bien. ¿Los compañeros qué te han dicho? Todo, todo, me han felicitado y todo bien, feliz.