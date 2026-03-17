Repleto de figuras: El 11 titular de jugadores que quedó fuera de la Selección de Honduras

Te presentamos el otro 11 titular de jugadores que podría tener la Selección Nacional de Honduras con las ausencias de la convocatoria para enfrentar a Perú.
La Selección Nacional de Honduras sostendrá un partido amistoso contra Perú el próximo 31 de Marzo, aprovechando el parón por Fecha FIFA.
El técnico José Molina presentó su convocatoria oficial para este partido, la cual está plagada de ausencias de algunas figuras importantes del fútbol hondureño.
Este sería un 11 titular con jugadores no convocados a la Bicolor para el juego ante Perú.
PORTERO: Luis "Buba" López tiene una amplia experiencia con la Selección de Honduras y ha tenido buenas actuaciones en el Clausura 2026 con Real España. Durante años fue titular en procesos mundialistas y eliminatorias, pero en esta convocatoria Molina apostó por otros guardametas más jovenes.
LATERAL DERECHO: Andy Nájar está teniendo un destacado paso con el Nashville SC de la MLS. Fue durante años uno los inamovibles en la Bicolor, pero tras el fracaso rumbo a United 2026 decidió retirarse de manera definitiva de la selección.
DEFENSA: Pese a ser titular en la recta final de la Eliminatoria de Concacaf 2026 bajo el mando de Reinaldo Rueda, ahora se quedó fuera de los elegidos por "Paco" Molina para enfrentar a Perú.
DEFENSA: Devron García es una de las murallas del Real España y tiene experiencia en selecciones. Su veteranía lo colocaba como opción, pero no fue considerado para el amistoso.
LATERAL IZQUIERDO: Franklin Flores fue otro de los habituales en convocatorias anteriores y titular en Liga Nacional. Su ausencia se debe a decisión técnica.
VOLANTE: Su actualidad en el Sporting F. C. de la primera división de Costa Rica no convenció a José Molina y es otra de las grandes ausencias.
VOLANTE: El habilidoso jugador del Olimpia ha tenido un bajón de rendimiento en esta temporada y eso le habría costado su cupo en la Selección de Honduras.
VOLANTE: Para mucho, considerado uno de los mejores jugadores de Liga Nacional. Tampoco estará ante Perú.
DELANTERO: Romell Quioto está siendo uno de los legionarios hondureños más destacados e incluso fue titular bajo el mando de Rueda. Ahora está ausente de la Bicolor.
DELANTERO: Antony "Choco" Lozano es el capitán de la Selección de Honduras, pero una lesión lo ha tenido alejado de las convocatorias.