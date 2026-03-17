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Repleto de figuras: El 11 titular de jugadores que quedó fuera de la Selección de Honduras

La Bicolor tendrá su primera prueba bajo el mano del técnico español José Molina ante Perú

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 13:58
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Te presentamos el otro 11 titular de jugadores que podría tener la Selección Nacional de Honduras con las ausencias de la convocatoria para enfrentar a Perú.

Fotos: Cortesía.
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La Selección Nacional de Honduras sostendrá un partido amistoso contra Perú el próximo 31 de Marzo, aprovechando el parón por Fecha FIFA.
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El técnico José Molina presentó su convocatoria oficial para este partido, la cual está plagada de ausencias de algunas figuras importantes del fútbol hondureño.

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Este sería un 11 titular con jugadores no convocados a la Bicolor para el juego ante Perú.

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PORTERO: Luis "Buba" López tiene una amplia experiencia con la Selección de Honduras y ha tenido buenas actuaciones en el Clausura 2026 con Real España. Durante años fue titular en procesos mundialistas y eliminatorias, pero en esta convocatoria Molina apostó por otros guardametas más jovenes.
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LATERAL DERECHO: Andy Nájar está teniendo un destacado paso con el Nashville SC de la MLS. Fue durante años uno los inamovibles en la Bicolor, pero tras el fracaso rumbo a United 2026 decidió retirarse de manera definitiva de la selección.
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DEFENSA: Pese a ser titular en la recta final de la Eliminatoria de Concacaf 2026 bajo el mando de Reinaldo Rueda, ahora se quedó fuera de los elegidos por "Paco" Molina para enfrentar a Perú.

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DEFENSA: Devron García es una de las murallas del Real España y tiene experiencia en selecciones. Su veteranía lo colocaba como opción, pero no fue considerado para el amistoso.
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LATERAL IZQUIERDO: Franklin Flores fue otro de los habituales en convocatorias anteriores y titular en Liga Nacional. Su ausencia se debe a decisión técnica.

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VOLANTE: Su actualidad en el Sporting F. C. de la primera división de Costa Rica no convenció a José Molina y es otra de las grandes ausencias.

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VOLANTE: El habilidoso jugador del Olimpia ha tenido un bajón de rendimiento en esta temporada y eso le habría costado su cupo en la Selección de Honduras.

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VOLANTE: Para mucho, considerado uno de los mejores jugadores de Liga Nacional. Tampoco estará ante Perú.

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DELANTERO: Romell Quioto está siendo uno de los legionarios hondureños más destacados e incluso fue titular bajo el mando de Rueda. Ahora está ausente de la Bicolor.

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DELANTERO: Antony "Choco" Lozano es el capitán de la Selección de Honduras, pero una lesión lo ha tenido alejado de las convocatorias.

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