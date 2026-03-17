Romell Quioto se pronuncia tras no ser convocado a la Selección de Honduras: El mensaje que dejó

El delantero hondureño Romell Quioto reaccionó en redes sociales al conocer que no forma parte de la primera convocatoria de José Molina con la Selección de Honduras. El mensaje que dejó.
A sus 34 años de edad, Romell Quioto no fue tomado por el nuevo proceso de la Selección Nacional de Honduras.
"Nadie te preparó para lo que ibas a vivir, de pronto las cosas pasaron y cuando volteaste ya estabas ahí, atravesando tu momento más difícil, algunos días con ansiedad, otros con tristeza y muchos otros llorando en silencio, pero mírate, aquí estás, lo sigues intentando a pesar de todas las batallas que has estado sanando en silencio", comenzó diciendo Quioto en su cuenta oficial de Instagram.
"Te admiro por seguir adelante, sobre todo en esos días en donde no encuentras la salida", fue otro mensaje reflexivo de Romell Quioto tras conocerse que no fue tomado en cuenta al proceso de Molina en la H.
"Te admiro por esa batalla que solo tú conoces, sé amable contigo, nunca te des por vencido, confía en ti que por más oscuro que parezca, todo estará bien", indicó Quioto en su cuenta oficial de Instagram.
"No es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer, no lee", reflexionó Quioto en su cuenta oficial de Instagram.
Por último, Quioto sorprendió con mensaje para uno de los nuevos futbolistas que ha sido llamado a la Selección Nacional de Honduras.
El joven defensor Clinton Bennett del Olimpia fue llamado por Molina a la Selección de Honduras y eso provocó el mensaje de Romell Quioto.
"La Disciplina marcará tu destino mi bro", fue el mensaje que le dejó Quioto al defensor Clinton Bennet del Olimpia tras ser convocado a la Selección Nacional de Honduras.
Romell Quioto es uno de los futbolistas hondureños más talentosos y, a la vez, más mediáticos de los últimos años.