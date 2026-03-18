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La nueva vida de Salvador Nasralla tras perder las Elecciones en Honduras: dónde está y qué hace ahora

Tras la intensa campaña política de 2025, Nasralla ha retomado su vida cotidiana en Honduras

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 14:11
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Tras perder las Elecciones Generales de 2025 en Honduras, te mostramos la nueva vida del periodista deportivo y político hondureño Salvador Nasralla.

 Fotos: Cortesía.
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El excandidato presidencial Salvador Nasrrala participó en los comicios de 2025 por el Partido Liberal, enfrentándose al candidato nacionalista Nasry Asfura y Rixi Moncada de Libre.
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En esa elección, Asfura logró imponerse en el conteo oficial por un margen relativamente estrecho de votos tras el escrutinio de actas.
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Luego de reconocer el resultado, Nasralla anunció que continuará activo en la vida pública y que incluso podría volver a intentar la presidencia en 2029.
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Mientras tanto, te mostramos dónde está y qué hace en la actualidad.

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Nasralla ha optado por una vida más tranquila, centrada en su familia y sus actividades en los medios de comunicación.
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El reconocido comunicador volvió a enfocarse en su faceta como presentador deportivo, una pasión que lo acompañó durante más de cuatro décadas en la televisión hondureña.
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Nasralla es considerado uno de los periodistas deportivos más influyentes del país, al haber dirigido y presentado el histórico programa 5 Deportivo durante más de 40 años.
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En ese espacio televisivo se convirtió en una figura popular entre los aficionados al deporte, gracias a su estilo apasionado y frases que marcaron generaciones de televidentes.
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Tras la intensa campaña política de 2025, Nasralla ha retomado su vida cotidiana en Honduras, compartiendo más tiempo con su esposa Iroshka Elvir y sus hijos.
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Recientemente celebró un aniversario más de matrimonio con Iroshka, con quien contrajo nupcias en 2016 y con quien formó una familia que ahora ocupa un lugar central en su vida.
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Cabe destacar que su esposa es diputada del Congreso Nacional de Honduras.

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La pareja también maneja otras empresas familiares, en las cuales invierten parte de su tiempo.

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Hoy, tras la derrota electoral, su nueva vida parece combinar la televisión, el deporte y los momentos familiares en suelo hondureño.
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De esta manera, Salvador Nasralla vuelve a sus raíces como comunicador y empresario.
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Además, disfruta una etapa más familiar junto a Iroshka Elvir y sus hijos.
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