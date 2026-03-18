La nueva vida de Salvador Nasralla tras perder las Elecciones en Honduras: dónde está y qué hace ahora

Tras perder las Elecciones Generales de 2025 en Honduras, te mostramos la nueva vida del periodista deportivo y político hondureño Salvador Nasralla.
El excandidato presidencial Salvador Nasrrala participó en los comicios de 2025 por el Partido Liberal, enfrentándose al candidato nacionalista Nasry Asfura y Rixi Moncada de Libre.
En esa elección, Asfura logró imponerse en el conteo oficial por un margen relativamente estrecho de votos tras el escrutinio de actas.
Luego de reconocer el resultado, Nasralla anunció que continuará activo en la vida pública y que incluso podría volver a intentar la presidencia en 2029.
Mientras tanto, te mostramos dónde está y qué hace en la actualidad.
Nasralla ha optado por una vida más tranquila, centrada en su familia y sus actividades en los medios de comunicación.
El reconocido comunicador volvió a enfocarse en su faceta como presentador deportivo, una pasión que lo acompañó durante más de cuatro décadas en la televisión hondureña.
Nasralla es considerado uno de los periodistas deportivos más influyentes del país, al haber dirigido y presentado el histórico programa 5 Deportivo durante más de 40 años.
En ese espacio televisivo se convirtió en una figura popular entre los aficionados al deporte, gracias a su estilo apasionado y frases que marcaron generaciones de televidentes.
Tras la intensa campaña política de 2025, Nasralla ha retomado su vida cotidiana en Honduras, compartiendo más tiempo con su esposa Iroshka Elvir y sus hijos.
Recientemente celebró un aniversario más de matrimonio con Iroshka, con quien contrajo nupcias en 2016 y con quien formó una familia que ahora ocupa un lugar central en su vida.
Cabe destacar que su esposa es diputada del Congreso Nacional de Honduras.
La pareja también maneja otras empresas familiares, en las cuales invierten parte de su tiempo.
Hoy, tras la derrota electoral, su nueva vida parece combinar la televisión, el deporte y los momentos familiares en suelo hondureño.
De esta manera, Salvador Nasralla vuelve a sus raíces como comunicador y empresario.
Además, disfruta una etapa más familiar junto a Iroshka Elvir y sus hijos.