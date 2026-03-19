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Linduras se roban el show, Motagua deslumbra en Puerto Cortés, MVP y lo que hizo Serrano con el DT

Te mostramos las postales que dejó el partido entre Platense y Motagua en el Excélsior

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 14:57
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Motagua venció 1-0 al Platense y mantiene su invicto en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Neptali Romero / EL HERALDO.
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Motagua se trasladó este jueves a Puerto Cortés para defender su invicto en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

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Su rival de turno fue el Platense de "Yio" Puerto y Edwin Solani, jugadores que han venido en subida en este certamen del fútbol de Honduras.

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Este día fue más que especial, ya que se celebró el día del padre en Honduras y resto del mundo.

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Los escualos regresaron al Ecxélsior, después de haber jugado su último partido de local en el Morazán de San Pedro Sula.

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Las bellas chicas del Motagua engalanaron la previa del partido entre Platense y Motagua.

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Las lindas edecanes posaron para el lente de EL HERALDO, presente en Puerto Cortés.

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La afición de Motagua no dejó solo a su equipo, que está en la parte alta de la tabla de posiciones peleando el primer lugar del Clausura.

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Este pequeño aficionado del Platense se robó las miradas en el sector de silla del estadio.

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Esta colochita llegó a trabajar al Ecxélsior, pero también se robó las miradas con su belleza.

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El técnico Javier López siguió de cerca los movimientos de su equipo previo al pitazo inicial.

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Este fue el 11 titular de Platense en el partido: Merlin Bonilla; Rubén García, Georgie Welcome, Eduardo Urbina, Ofir Padilla, Brandon Santos, Alexander Aguilar, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Carlos Castellanos y Edwin Solano.
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Así salió Motagua: Marlon Licona; Jorge Serrano, Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Rodrigo de Olivera, Alejandro Reyes, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Carlos Palma y Carlos Mejía.
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Aunque ambos equipos llegaban con la misión de sumar los 3 puntos en este compromiso, el desarrollo del primer tiempo fue tibio.

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Los primeros 45 minutos fueron aburridos y sin ocaciones claras de gol de ambos lados.

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Tres futbolistas fueron amonestados en la primera mitad en este juego friccionado. Ellos fueron Ofir Padilla y Edwin Solano de Platense. Carlos Palma fue pintado de amarillo en Motagua.
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Platense y Motagua se fueron empatando 0-0 al descanso.

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Los Revolucionarios, barra organizada de Motagua, hicieron el viaje hasta Puerto Cortés para apoyar a su club.
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Las hermosuras que sorprendieron en el Platense vs Moatagua captadas por el lente de EL HERALDO.

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Jorge Serrano se fue a conversar con Javier López por algunas situaciones que no le gustaban del juego.

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Emilio Izaguirre, director deportivo del mimado, estuvo de cerca con su equipo para que todo estuviera a punto.
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Para la segunda parte, Javier López hizo ingresar a John Kleber Oliveira da Silva, quien más tarde se convertiría en el héroe del partido.

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Al minuto 60, el delantero brasileño rompió el cerrojo de los escualos. Dentro del área recibió a espaldas del marco, giró y con derechazo anota para poner el primero del mimado.
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Minutos más tarde, Brandon Sanos cometió infracción en el área contra Jhon Kléber y Kevin Ulloa sancionó penal.
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John Kleber Oliveira erró su doblete y estrelló el balón en el paral derecho de Merlin Bonilla tras la ejecución del lanzamiento penal.
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Así fue la ejecución del delantero brasileño en lo que podía ser el 2-0 a favor del mimando. Finalmente el partido terminó 1-0 a favor de Motagua.
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Con este resultado, Motagua llega a 25 puntos y se pone en la primera posición del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.

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Además, mantiene su invictos en el certamen. El ciclón azul aún no ha sido derrotado en 13 jornadas disputadas.

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