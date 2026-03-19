Linduras se roban el show, Motagua deslumbra en Puerto Cortés, MVP y lo que hizo Serrano con el DT

Motagua venció 1-0 al Platense y mantiene su invicto en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Motagua se trasladó este jueves a Puerto Cortés para defender su invicto en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Su rival de turno fue el Platense de "Yio" Puerto y Edwin Solani, jugadores que han venido en subida en este certamen del fútbol de Honduras.
Este día fue más que especial, ya que se celebró el día del padre en Honduras y resto del mundo.
Los escualos regresaron al Ecxélsior, después de haber jugado su último partido de local en el Morazán de San Pedro Sula.
Las bellas chicas del Motagua engalanaron la previa del partido entre Platense y Motagua.
Las lindas edecanes posaron para el lente de EL HERALDO, presente en Puerto Cortés.
La afición de Motagua no dejó solo a su equipo, que está en la parte alta de la tabla de posiciones peleando el primer lugar del Clausura.
Este pequeño aficionado del Platense se robó las miradas en el sector de silla del estadio.
Esta colochita llegó a trabajar al Ecxélsior, pero también se robó las miradas con su belleza.
El técnico Javier López siguió de cerca los movimientos de su equipo previo al pitazo inicial.
Este fue el 11 titular de Platense en el partido: Merlin Bonilla; Rubén García, Georgie Welcome, Eduardo Urbina, Ofir Padilla, Brandon Santos, Alexander Aguilar, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Carlos Castellanos y Edwin Solano.
Así salió Motagua: Marlon Licona; Jorge Serrano, Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Rodrigo de Olivera, Alejandro Reyes, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Carlos Palma y Carlos Mejía.
Aunque ambos equipos llegaban con la misión de sumar los 3 puntos en este compromiso, el desarrollo del primer tiempo fue tibio.
Los primeros 45 minutos fueron aburridos y sin ocaciones claras de gol de ambos lados.
Tres futbolistas fueron amonestados en la primera mitad en este juego friccionado. Ellos fueron Ofir Padilla y Edwin Solano de Platense. Carlos Palma fue pintado de amarillo en Motagua.
Platense y Motagua se fueron empatando 0-0 al descanso.
Los Revolucionarios, barra organizada de Motagua, hicieron el viaje hasta Puerto Cortés para apoyar a su club.
Las hermosuras que sorprendieron en el Platense vs Moatagua captadas por el lente de EL HERALDO.
Jorge Serrano se fue a conversar con Javier López por algunas situaciones que no le gustaban del juego.
Emilio Izaguirre, director deportivo del mimado, estuvo de cerca con su equipo para que todo estuviera a punto.
Para la segunda parte, Javier López hizo ingresar a John Kleber Oliveira da Silva, quien más tarde se convertiría en el héroe del partido.
Al minuto 60, el delantero brasileño rompió el cerrojo de los escualos. Dentro del área recibió a espaldas del marco, giró y con derechazo anota para poner el primero del mimado.
Minutos más tarde, Brandon Sanos cometió infracción en el área contra Jhon Kléber y Kevin Ulloa sancionó penal.
John Kleber Oliveira erró su doblete y estrelló el balón en el paral derecho de Merlin Bonilla tras la ejecución del lanzamiento penal.
Así fue la ejecución del delantero brasileño en lo que podía ser el 2-0 a favor del mimando. Finalmente el partido terminó 1-0 a favor de Motagua.
Con este resultado, Motagua llega a 25 puntos y se pone en la primera posición del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.
Además, mantiene su invictos en el certamen. El ciclón azul aún no ha sido derrotado en 13 jornadas disputadas.