Choloma sorprende al derrotar a la UPNFM en el Emilio Williams

Choluteca, Honduras.- El CD Choloma que comanda Carlos "Chato" Padilla sorprendió a los Lobos de la UPNFM que comanda Salomón Nazar en la cancha del estadio Emilio Williams.

En el cierre de la jornada 13, los maquileros dieron la sorpresa al imponerse con tantos de Yethson Chavez y Leider Anaya, ante el gol que hizo Cristian Gutiérrez por los universitarios.

El triunfo representa mucho para la lucha que tiene el Choloma por no descender de la primera división del fútbol hondureño.

Con este gane, los maquileros llegaron a 11 puntos en este torneo Clausura, pero hablando en la tabla acumulada, que es donde más les interesa, han llegado a 22 unidades, quedando a dos del Victoria, su más cercano rival.

Ahora el Choloma se tiene que alistar para enfrentar como local al Génesis PN, quien llega de caer ante el Real España y quien está a seis de los de Padilla.

Por su parte los Lobos de la UPNFM en el Clausura está en la disputa por meterse a liguilla, están de sexto con 13 puntos y su próximo compromiso será ante el Olancho FC que llega con buena racha.