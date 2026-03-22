Exnovia de jugador recordado en Motagua deslumbra previo a Semana Santa: Así fue captada

La bella presentadora Laura Meza ha sorprendido a sus seguidores con lindas fotos previo al arranque de la Semana Santa 2026. Aquí te mostramos.
Laura Meza se dio una escapada a las bellas playas de La Ceiba y ha sorprendido a sus seguidores con fotos que suben la temperatura en redes sociales.
Laura Meza estuvo en el foco mediático después de confirmarse en diciembre de 2024 su relación con el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi, quien en ese entonces jugaba con el Motagua.
La relación entre la presentadora y el delantero argentino avanzó viento en popa, pese a que al siguiente año (2025) Rodrigo Auzmendi se fue a jugar a su natal Argentina con Banfield.
Laura Meza puso en pausa sus proyector televisivos en Honduras y en julio de 2025 decidió mudarse a Argentina para acompañar a Rodrigo Auzmendi. Sin embargo, unos meses después, la comunicadora informó a través de redes sociales que estaba de regreso en Honduras, sorprendiendo a muchos seguidores.
En diciembre de 2025 se confirmó que Laura Meza y Rodrigo Auzmendi decidieron separar sus caminos. La presentadora regresó a Televicentro y el delantero cambió de equipo, dejó Banfield y ahora juega con San Lorenzo de Almagro.
Ahora, Laura Meza está enfocada en sus proyectos y trabajo en TVC. En las últimas horas ha sido noticia por su derroche de belleza en las playas de La Ceiba.
La hermosa presentadora de Siguatepeque aprovechó para dar un paseo en helicóptero en La Ceiba.
Laura Meza sorprendió a miles de seguidores al tener un buen desempeño ante la pantalla desde sus inicios en Televicentro, se convirtió en una de las presentadoras más destacadas del canal.
La hermosa comunicadora cautivó a sus casi 300 mil seguidores con unas fotos en traje de baño.
Laura Meza, aficionada del Olimpia, deleitó a todos con estas imágenes en su cuenta de Instagram.
La presentadora de 30 años lució espectacular con un elegante traje de baño negro que realzó su bella figura.
Laura Meza estuvo acompañada por otras presentadoras de Televicentro como Kritzia Rubio, Loren Mercadal y Sofía Clar. Ellas deslumbraron en la playa con trajes de baño que resaltaron su estilo.
Laura Meza también dio un paseo a caballo por las playas ceibeñas.
Meza disfruta recorres los bellos destinos turísticos de Honduras previo a Semana Santa.
La bella presentadora deslumbra siempre en sus redes sociales.