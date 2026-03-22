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Exnovia de jugador recordado en Motagua deslumbra previo a Semana Santa: Así fue captada

Laura Meza ha sido noticia por su derroche de belleza en las playas de La Ceiba

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 10:28
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La bella presentadora Laura Meza ha sorprendido a sus seguidores con lindas fotos previo al arranque de la Semana Santa 2026. Aquí te mostramos.

Fotos: Cortesía.
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Laura Meza se dio una escapada a las bellas playas de La Ceiba y ha sorprendido a sus seguidores con fotos que suben la temperatura en redes sociales.
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Laura Meza estuvo en el foco mediático después de confirmarse en diciembre de 2024 su relación con el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi, quien en ese entonces jugaba con el Motagua.
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La relación entre la presentadora y el delantero argentino avanzó viento en popa, pese a que al siguiente año (2025) Rodrigo Auzmendi se fue a jugar a su natal Argentina con Banfield.
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Laura Meza puso en pausa sus proyector televisivos en Honduras y en julio de 2025 decidió mudarse a Argentina para acompañar a Rodrigo Auzmendi. Sin embargo, unos meses después, la comunicadora informó a través de redes sociales que estaba de regreso en Honduras, sorprendiendo a muchos seguidores.
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En diciembre de 2025 se confirmó que Laura Meza y Rodrigo Auzmendi decidieron separar sus caminos. La presentadora regresó a Televicentro y el delantero cambió de equipo, dejó Banfield y ahora juega con San Lorenzo de Almagro.
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Ahora, Laura Meza está enfocada en sus proyectos y trabajo en TVC. En las últimas horas ha sido noticia por su derroche de belleza en las playas de La Ceiba.
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La hermosa presentadora de Siguatepeque aprovechó para dar un paseo en helicóptero en La Ceiba.
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Laura Meza sorprendió a miles de seguidores al tener un buen desempeño ante la pantalla desde sus inicios en Televicentro, se convirtió en una de las presentadoras más destacadas del canal.
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La hermosa comunicadora cautivó a sus casi 300 mil seguidores con unas fotos en traje de baño.
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Laura Meza, aficionada del Olimpia, deleitó a todos con estas imágenes en su cuenta de Instagram.
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La presentadora de 30 años lució espectacular con un elegante traje de baño negro que realzó su bella figura.
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Laura Meza estuvo acompañada por otras presentadoras de Televicentro como Kritzia Rubio, Loren Mercadal y Sofía Clar. Ellas deslumbraron en la playa con trajes de baño que resaltaron su estilo.
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Laura Meza también dio un paseo a caballo por las playas ceibeñas.
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Meza disfruta recorres los bellos destinos turísticos de Honduras previo a Semana Santa.

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La bella presentadora deslumbra siempre en sus redes sociales.

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