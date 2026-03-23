Yuri Sabas: juicio político debe analizarse “uno a la vez” en el Congreso

El congresista enfatizó que el juicio político no debe ser utilizado de forma masiva ni con fines políticos, sino únicamente en casos donde existan faltas comprobadas por parte de los funcionarios señalados.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal de Honduras, Yuri Sabas, se pronunció sobre la posibilidad de impulsar procesos de juicio político en el Congreso Nacional, señalando que este mecanismo debe aplicarse de manera responsable, bajo criterios estrictos y evitando su uso arbitrario.

Sabas recordó que esta figura fue incorporada al sistema democrático hondureño tras el Golpe de Estado en Honduras de 2009, como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En ese sentido, explicó que el juicio político fue concebido como una herramienta para destituir a un funcionario por una falta grave e inequívoca en el ejercicio de su cargo.



El diputado cuestionó la posibilidad de presentar múltiples solicitudes de juicio político de forma simultánea, al considerar que esto desnaturaliza el propósito del mecanismo.

Advirtió que la presentación de denuncias en bloque podría interpretarse como una acción con motivaciones políticas, lo que, a su juicio, debilitaría la legitimidad del proceso dentro del Congreso Nacional.



Sabas sostuvo que cualquier solicitud de juicio político debe ser analizada de manera individual, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados.

Asimismo, indicó que podrían existir casos que ameriten este tipo de procedimiento, aunque evitó mencionar nombres para no comprometer su imparcialidad en una eventual votación.



El legislador dejó claro que no respaldaría iniciativas que incluyan múltiples funcionarios en un mismo proceso legislativo, insistiendo en que el análisis debe realizarse “uno a la vez”.

Estas declaraciones se producen en medio de las discusiones previstas en el Congreso Nacional sobre posibles denuncias de juicio político contra altos funcionarios del Estado.

