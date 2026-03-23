Francis Cabrera recuerda a Libre sus propias denuncias sobre el juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional y diputado por el Partido Liberal, Francis Cabrera, afirmó este lunes que "los procesos de denuncia de juicio político en realidad no es algo nuevo", sino que en el pasado ya han sido impulsados ante el Legislativo, siendo Libertad y Refundación (Libre) uno de los que ha hecho uso de la figura.
"Que el pueblo lo sepa. Hay denuncias que constan en archivos de este Congreso que ya han sido presentadas anteriormente", refirió al señalar que la actual iniciativa no busca revanchismo o venganzas políticas como han querido hacer ver desde la oposición.
El parlamentario explicó que lo único que ha impedido en el pasado la realización de un juicio político en el Congreso Nacional es porque durante el proceso no alcanzaban los 86 votos y la iniciativa moría en esa etapa, pero "el juicio político ya ha sido echado en camino, lo que pasa es que no ha llegado a su finalidad porque no ha tenido el respaldo".
Afirmó que el respaldo que la bancada liberal brindaría en el actual proceso va de la mano con que se respete "el debido proceso, al estado de derecho, el estado de inocencia".
Cabrera amplió que ya son conocido "otros procedimientos que ya se han presentado, más de más de diez, entre ellos, una denuncia presentada por el entonces diputado Luis Rolando Guifarro".
El diputado liberal criticó que las mismas voces que años atrás se alzaron en apoyo, hoy satanicen la figura. "Él (Redondo) presentó un procedimiento de juicio político en ese entonces, contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y eso fue en fecha 29 de junio del 2021".
También refirió los procedimientos de juicio político presentados por los entonces diputado David Armando Reyes, Tomás Antonio Ramírez, Harry Dickson Herrera, todos de Libertad y Refundación, en ese entonces, que buscaron procesar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2021.
Agregó que además "el actual diputado del Libre, Sergio Arturo Castellanos, en conjunto con el diputado Luis Rolando Redondo y Harry Dickson" impulsaron a figura que ahora tildan como instrumento de venganza.
El Congreso Nacional se presta esta semana a discutir la aplicación de un juicio político si la propuesta es presentada, pues aseguran contar ya con los 86 votos que se requieren para desarrollarlo.