Francis Cabrera recuerda a Libre sus propias denuncias sobre el juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional y diputado por el Partido Liberal, Francis Cabrera, afirmó este lunes que "los procesos de denuncia de juicio político en realidad no es algo nuevo", sino que en el pasado ya han sido impulsados ante el Legislativo, siendo Libertad y Refundación (Libre) uno de los que ha hecho uso de la figura.

"Q​​​​ue el pueblo lo sepa. Hay denuncias que constan en archivos de este Congreso que ya han sido presentadas anteriormente", refirió al señalar que la actual iniciativa no busca revanchismo o venganzas políticas como han querido hacer ver desde la oposición.

El parlamentario explicó que lo único que ha impedido en el pasado la realización de un juicio político en el Congreso Nacional es porque durante el proceso no alcanzaban los 86 votos y la iniciativa moría en esa etapa, pero "el juicio político ya ha sido echado en camino, lo que pasa es que no ha llegado a su finalidad porque no ha tenido el respaldo".