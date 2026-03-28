Destitución de Johel Zelaya entra en vigencia tras publicación en La Gaceta

Tegucigalpa, Honduras.- La destitución del fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, tomó carácter de vigente el viernes 27 de marzo, al ser publicada en legal y debida forma en el diario oficial La Gaceta.
El decreto legislativo No. 46-2026 en el que se oficializa la remoción de Johel Zelaya, del cargo de fiscal general, se publicó en la edición 37,105, con fecha 27 de marzo, en La Gaceta.
En cinco artículos que contiene el decreto No. 46-2026 se explican los motivos que tuvo el Congreso Nacional (CN) para votar por el derrocamiento de Johel Zelaya y, además, el posterior nombramiento de su sucesor, Pablo Emilio Reyes Theodore.
Articulado
En el artículo número uno se detalla que se aprobó -por 93 favorables- todas y cada una de las partes del informe presentado por la Comisión Especial de Investigación de Juicio Político (integrada por nueve diputados del Partido Nacional y Partido Liberal), el 25 de marzo, ante la primera Secretaría del Congreso Nacional.
Reconoce que se aceptó la renuncia al derecho de comparecencia ante el pleno del Congreso Nacional, presentación por el denunciado Zelaya Álvarez, en fecha 25 de marzo del año 2026.
Mientras tanto, el artículo 3 ordena la destitución permanente de Johel Antonio Zelaya Álvarez del cargo de fiscal general de la República de Honduras, tras comprobarse responsabilidad política e incurrir en las causales 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político, contenida en el Decreto No. 51-2013.
Esta publicación en el diario oficial del Estado, puntualiza en el apartado número cuatro, que se deberá de nombrar al ciudadano Pablo Emilio Reyes Theodore en el cargo de fiscal general de la República; quien ejercerá sus funciones por el tiempo restante del período constitucional correspondiente, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley del Ministerio Público y demás normativas aplicables.
La gestión de Pablo Reyes, al frente de la Fiscalía General, será por un tiempo de dos años y siete meses, debiendo de entregar su carga el 31 de octubre de 2028.
Eso es a razón de que Johel Zelaya fue puesto en el cargo por una Comisión Permanente del Congreso Nacional, el 31 de octubre de 2023 y ratificado el 28 de febrero de 2024, con 111 votos a favor, de los 128 diputados.