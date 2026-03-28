Destitución de Johel Zelaya entra en vigencia tras publicación en La Gaceta

Tegucigalpa, Honduras.- La destitución del fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, tomó carácter de vigente el viernes 27 de marzo, al ser publicada en legal y debida forma en el diario oficial La Gaceta. El decreto legislativo No. 46-2026 en el que se oficializa la remoción de Johel Zelaya, del cargo de fiscal general, se publicó en la edición 37,105, con fecha 27 de marzo, en La Gaceta. En cinco artículos que contiene el decreto No. 46-2026 se explican los motivos que tuvo el Congreso Nacional (CN) para votar por el derrocamiento de Johel Zelaya y, además, el posterior nombramiento de su sucesor, Pablo Emilio Reyes Theodore.

Articulado

En el artículo número uno se detalla que se aprobó -por 93 favorables- todas y cada una de las partes del informe presentado por la Comisión Especial de Investigación de Juicio Político (integrada por nueve diputados del Partido Nacional y Partido Liberal), el 25 de marzo, ante la primera Secretaría del Congreso Nacional. Reconoce que se aceptó la renuncia al derecho de comparecencia ante el pleno del Congreso Nacional, presentación por el denunciado Zelaya Álvarez, en fecha 25 de marzo del año 2026. Mientras tanto, el artículo 3 ordena la destitución permanente de Johel Antonio Zelaya Álvarez del cargo de fiscal general de la República de Honduras, tras comprobarse responsabilidad política e incurrir en las causales 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político, contenida en el Decreto No. 51-2013.