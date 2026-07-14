L140 millones invertirán en sistemas de riego para cultivos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invertirá 140 millones de lempiras en la rehabilitación de distritos de riego que permitirán mejorar la eficiencia en el uso del agua, para la irrigación de 12,000 hectáreas de cultivo y fortalecer la producción agrícola frente a los efectos de la variabilidad climática. Elías Nazar, titular de la Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD) de la SAG, expresó que "nos reunimos con representantes de las asociaciones de regantes de los distritos del Valle de Comayagua para coordinar las obras de rehabilitación y definir las prioridades que permitan optimizar el funcionamiento de los sistemas de riego”. “El objetivo es aprovechar de manera más eficiente el recurso hídrico disponible, especialmente durante períodos de menor precipitación, de forma que los productores cuenten con mejores condiciones para mantener e incrementar sus áreas de cultivo”, explicó.

Además de eso, “buscamos mejorar la eficiencia de los distritos de riego para que los productores tengan mayor disponibilidad de agua, puedan enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y continúen sembrando con mayor seguridad y mejores rendimientos”, señaló el funcionario. La inversión contempla el mantenimiento y reparación de canales, tuberías, compuertas y estructuras de conducción que presentan desgaste por el uso continuo. Las mejoras reducirán las pérdidas de agua y harán más eficiente su distribución hacia las parcelas productivas. Las obras beneficiarán los seis distritos de riego del Valle de Comayagua, así como los sistemas de Sulaco, en Yoro, San Juan de Flores, Francisco Morazán, Nacaome, en Valle, y en Santa Bárbara, que en conjunto permiten irrigar cerca de 12 mil hectáreas dedicadas a la producción agrícola.