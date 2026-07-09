SAG denuncia ante el MP y el TSC irregularidades por L6,000 millones del Bono Tecnológico

Tegucigalpa, Honduras.-Una denuncia por la falta de documentación que respalde la ejecución de más de 6,000 millones de lempiras del Bono Tecnológico Productivo (BTP) durante la administración de Xiomara Castro ya está en manos del Ministerio Público (MP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) aseguró que las irregularidades fueron detectadas durante una revisión interna que también identificó anomalías en el manejo de vehículos oficiales.

El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, explicó que los hallazgos surgieron luego de realizar un proceso interno de revisión al asumir funciones.

Una de las principales irregularidades es la inexistencia de la documentación que respalde la liquidación de fondos ejecutados mediante el programa Bono Tecnológico.

“Durante cuatro años no se realizó ninguna liquidación. No encontramos evidencia documental que respalde cómo se ejecutaron más de 6,000 millones de lempiras destinados a este programa”, declaró el funcionario.

De acuerdo con Molina, tampoco existe un registro claro que permita identificar a los beneficiarios del programa de apoyo agrícola, lo que impide verificar si los recursos llegaron efectivamente a productores del país.

“No hay información que nos indique a quiénes se les entregaron esos bonos”, señaló.

El ministro aclaró que la denuncia no constituye un señalamiento directo contra personas específicas, sino que busca que las autoridades competentes determinen si existen o no responsabilidades administrativas o penales.

Como parte de las acciones previas a la denuncia, las autoridades de la SAG mantuvieron en sus cargos, hasta la semana pasada, a personal vinculado al programa, con el fin de que pudiera completar los procesos pendientes.

Sin embargo, ante la falta de resultados, estas personas fueron desvinculadas de la institución.