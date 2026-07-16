Educación ordena que ensayos para desfiles patrios no afecten las clases

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación instruyó este jueves a los directores departamentales, municipales, distritales y de centros educativos a organizar las prácticas y ensayos para los desfiles de las Fiestas Patrias 2026 sin afectar el desarrollo normal de las clases. La disposición fue emitida mediante un comunicado, en el marco de la preparación de las actividades cívicas por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras. Entre las medidas establecidas, la institución señala que los ensayos deberán realizarse, preferentemente, en un horario distinto al de la jornada de clases o fuera del horario lectivo.

Asimismo, indica que cuando las condiciones de cada centro educativo lo requieran, podrán implementarse otras modalidades de organización, siempre que no reduzcan el tiempo destinado al aprendizaje de los alumnos. El comunicado también prohíbe suspender jornadas completas de clases para desarrollar ensayos o actividades preparatorias relacionadas con las celebraciones patrias. La Secretaría de Educación instruyó a las direcciones departamentales, municipales y distritales a supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y dar seguimiento a su aplicación en los diferentes centros educativos. La institución recordó que las actividades cívicas representan una oportunidad para fortalecer los valores, el civismo y la identidad nacional entre los estudiantes.

Sin embargo, enfatizó que estas deberán desarrollarse en armonía con el Calendario Escolar Nacional y sin afectar los objetivos académicos establecidos para el presente año lectivo. Las disposiciones forman parte de los preparativos para las Fiestas Patrias 2026, que este año se desarrollan bajo el lema "Educando construimos el país que soñamos".