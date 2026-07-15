El video de Xiomara Castro en la ONU hablando contra JOH es de 2025, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) afirma, durante una disertación, que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue uno de los responsables, junto con actores externos, del desmantelamiento de la base productiva del país. La grabación se difunde como si correspondiera al 14 de julio de 2026. Sin embargo, la publicación es engañosa. La secuencia corresponde a la participación de Xiomara Castro en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4), celebrada el 30 de junio de 2025 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no al 14 de julio de 2026. "Las audaces declaraciones de la presidenta Castro sobre el futuro de Honduras: el cambio es posible", dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok, visualizada cientos de veces desde el 14 de julio.

La publicación comenzó a difundirse en un contexto marcado por el anuncio del regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández informó que llegará al país el domingo 26 de julio, a las 9:00 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Palmerola, después de recibir un indulto en Estados Unidos y de que un juez de Tegucigalpa suspendiera la orden de captura emitida en su contra. El exmandatario recuperó la libertad a finales de 2025 tras recibir un indulto total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hernández cumplía una condena de 45 años de prisión, impuesta en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Posteriormente, un juez hondureño suspendió de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional para permitir que Hernández se presentara voluntariamente ante la justicia. Su equipo legal confirmó que el expresidente comparecerá en la audiencia de declaración de imputado programada para el 3 de agosto.

Video de 2025

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video viral encontró una publicación en la página de Facebook de Televisión Nacional de Honduras (TNH), que muestra el mismo discurso pronunciado por Xiomara Castro ante la ONU, fechado el 30 de junio de 2025.

Además, una pesquisa en Google con las palabras clave "Xiomara Castro + ONU + 2025" permitió localizar otras publicaciones ( 1 , 2 , 3 ) que contienen el mismo video, todas fechadas el 30 de junio de 2025. Estas publicaciones identifican el discurso como la intervención de Castro durante la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4), celebrada en la sede de la ONU el 30 de junio de 2025. Asimismo, la búsqueda permitió localizar la transmisión completa de la conferencia en el canal de YouTube de EFE. A partir del minuto 39:05 se observa la participación íntegra de Xiomara Castro en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4), lo que confirma el origen y la fecha del video.