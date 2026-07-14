La imagen de la supuesta joven de 27 años detenida en Choloma por policías está generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra la detención de una joven de 27 años por protagonizar un escándalo público en Choloma, Cortés. En la fotografía aparece una mujer vestida con camiseta roja, short blanco y tenis azules, mientras es escoltada por dos agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Al fondo se observa, además, un rótulo con el emblema de esa institución. Sin embargo, la imagen es falsa: fue generada con inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía de una detención real reportada por la Policía Nacional el 10 de julio de 2026 en el departamento de Yoro. "Una joven hondureña se ha vuelto viral en las últimas horas tras ser detenida por la policía debido a un supuesto escándalo público en Choloma, Cortés", dice parte de una publicación en Facebook que ha sido compartida desde el 13 de julio.

La imagen comenzó a circular poco después de que se viralizara un caso ocurrido en Morazán, Yoro, donde una maestra del Centro de Educación Básica República de Cuba fue captada mientras agredía verbal y físicamente a una alumna. En el video se observa cómo la docente insulta a la menor con expresiones ofensivas, la amenaza y luego le propina una bofetada. Al percatarse de que otra estudiante grababa el incidente con un teléfono celular, intenta arrebatarle el dispositivo de forma violenta. La maestra, identificada como Perla Díaz, fue detenida por la Policía Nacional el 10 de julio de 2026, después de que el video se viralizara en redes sociales y se presentara una denuncia formal, informó EL HERALDO.

Montaje con IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen viral, EH Verifica encontró una publicación en el sitio web de la Policía Nacional que documenta la detención de una docente acusada de agredir a una alumna en Morazán, Yoro, el 10 de julio de 2026. La fotografía oficial contiene múltiples elementos idénticos a los de la imagen difundida en redes sociales como si mostrara la captura de una joven de 27 años por escándalo público en Choloma, Cortés. Entre las coincidencias se encuentran los tenis azules, el rótulo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la postura de las agentes, la posición de sus manos e incluso los pliegues de sus pantalones. Estos detalles demuestran que ambas imágenes parten de la misma fotografía y que la persona detenida fue sustituida digitalmente. Las similitudes constituyeron el primer indicio de que el contenido había sido manipulado mediante inteligencia artificial.

Para corroborarlo, EH Verifica analizó la fotografía viral con la herramienta de detección de contenido generado o modificado con inteligencia artificial de Hive Moderation. El resultado arrojó una probabilidad del 99.7 % de que la imagen haya sido creada o alterada con IA.