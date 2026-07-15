Inglaterra vs Argentina EN VIVO: Hora y quién transmite partido del Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos.- Argentina e Inglaterra se están enfrentando en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda semifinal del Mundial 2026.

Por sexta vez en un Mundial, Inglaterra-Argentina. Una rivalidad histórica que mezcla deporte, política y sociedad, con la memoria de la Mano de Dios y del Gol del Siglo firmados por Diego Maradona en México 1986, pero también de las tensas victorias inglesas de 1966, camino del único título mundialista británico, y del último precedente, en 2002.

Argentina encara la cita con los galones del campeón del mundo, el cetro ganado en Catar en la final contra Francia para entregar a Lionel Messi su anhelado Mundial.

La Albiceleste, ya instalada en Atlanta, alcanzó sus segundas semifinales consecutivas tras pasar como líder en un grupo con Argelia, Austria y Jordania y tras eliminar, con sufrimiento, a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que pasar por dos prórrogas, ante Cabo Verde en dieciseisavos y en cuartos de final contra Suiza, rival último ante el cual un golazo espectacular de Julián Álvarez en el minuto 110 le comenzó a entregar el pase a las semifinales, sellado de forma definitiva por otro tanto de Lautaro Martínez en el 120+1 para el 3-1 final.

Messi, que lleva ocho goles en este Mundial, fue decisivo con el centro desde saque de esquina que Alexis Mac Allister envió de cabeza al fondo de las mallas para el momentáneo 1-0.

El número 10 se alista para un examen de máxima exigencia, ante una Inglaterra que eliminó en los cuartos de final a Noruega, también tras pasar por la prórroga.

El equipo entrenado por Thomas Tuchel no lució un fútbol espectacular en lo que va del torneo, pero ha sabido sacar adelante partidos muy complicados gracias a jugadas individuales de sus dos estrellas más brillantes, Harry Kane y Jude Bellingham.

Kane lleva seis dianas en este torneo al igual que el centrocampista del Real Madrid, protagonista con dos dobletes, frente a México y a Noruega, claves para avanzar.