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Argentina vs. Inglaterra: La IA predice quién ganará la semifinal del Mundial 2026

La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y busca defender el título conquistado en Catar 2022

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 10:43
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EL HERALDO consultó a la inteligencia artificial sobre quién será el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Messi sorprendido con la respuesta.

Fotos: Cortesía.
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Inglaterra y Argentina protagonizarán este miércoles una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, con un boleto a la final frente a España en juego.
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Se trata de un duelo cargado de historia, rivalidad y figuras de talla mundial como Lionel Messi, Harry Kane y Jude Bellingham.
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La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y busca defender el título conquistado en Catar 2022.
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Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, intentará regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.
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El conjunto argentino ha mostrado carácter durante las rondas eliminatorias, superando partidos muy exigentes para mantenerse con vida.
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Los ingleses también han demostrado fortaleza en los momentos decisivos, apoyados en el liderazgo de Kane y el talento de Bellingham.
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El mediocampo será una de las zonas clave, donde ambos equipos buscarán imponer el ritmo del encuentro.
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Messi volverá a ser el principal foco de atención, aunque Argentina ha demostrado que también puede generar peligro con el aporte colectivo de sus mediocampistas y defensores.
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Inglaterra tratará de presionar alto y aprovechar la velocidad de sus atacantes para incomodar la salida argentina.
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La experiencia de jugadores como Emiliano Martínez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister puede marcar diferencias en los momentos de máxima tensión.
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Del lado inglés, la contundencia de Harry Kane será fundamental si quieren romper la sólida defensa sudamericana.
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Se espera un partido muy parejo, con pocas oportunidades claras y mucha intensidad táctica durante los 90 minutos.
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Incluso varios análisis consideran que el encuentro podría definirse en el tiempo extra o hasta en una tanda de penales.
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Cualquier detalle, desde una pelota detenida hasta una genialidad individual, puede terminar inclinando la balanza en una semifinal de este nivel.
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Predicción de la IA: Argentina clasificará a la final tras imponerse 2-1 en un partido muy disputado, gracias a su experiencia en instancias decisivas y al liderazgo de Lionel Messi, aunque espero una Inglaterra capaz de pelear la eliminatoria hasta los minutos finales.
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