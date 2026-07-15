Argentina vs. Inglaterra: La IA predice quién ganará la semifinal del Mundial 2026

EL HERALDO consultó a la inteligencia artificial sobre quién será el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Messi sorprendido con la respuesta.
Inglaterra y Argentina protagonizarán este miércoles una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, con un boleto a la final frente a España en juego.
Se trata de un duelo cargado de historia, rivalidad y figuras de talla mundial como Lionel Messi, Harry Kane y Jude Bellingham.
La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y busca defender el título conquistado en Catar 2022.
Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, intentará regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.
El conjunto argentino ha mostrado carácter durante las rondas eliminatorias, superando partidos muy exigentes para mantenerse con vida.
Los ingleses también han demostrado fortaleza en los momentos decisivos, apoyados en el liderazgo de Kane y el talento de Bellingham.
El mediocampo será una de las zonas clave, donde ambos equipos buscarán imponer el ritmo del encuentro.
Messi volverá a ser el principal foco de atención, aunque Argentina ha demostrado que también puede generar peligro con el aporte colectivo de sus mediocampistas y defensores.
Inglaterra tratará de presionar alto y aprovechar la velocidad de sus atacantes para incomodar la salida argentina.
La experiencia de jugadores como Emiliano Martínez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister puede marcar diferencias en los momentos de máxima tensión.
Del lado inglés, la contundencia de Harry Kane será fundamental si quieren romper la sólida defensa sudamericana.
Se espera un partido muy parejo, con pocas oportunidades claras y mucha intensidad táctica durante los 90 minutos.
Incluso varios análisis consideran que el encuentro podría definirse en el tiempo extra o hasta en una tanda de penales.
Cualquier detalle, desde una pelota detenida hasta una genialidad individual, puede terminar inclinando la balanza en una semifinal de este nivel.
Predicción de la IA: Argentina clasificará a la final tras imponerse 2-1 en un partido muy disputado, gracias a su experiencia en instancias decisivas y al liderazgo de Lionel Messi, aunque espero una Inglaterra capaz de pelear la eliminatoria hasta los minutos finales.