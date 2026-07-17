No hay evidencia de que "El Tigre" Bonilla haya solicitado un indulto en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, solicitó al gobierno de Estados Unidos un indulto de la condena que cumple en ese país. Sin embargo, esto es falso. No existe evidencia de que Bonilla haya presentado una solicitud de perdón presidencial. Revisiones en los canales oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Corte del Distrito Sur de Nueva York y el medio especializado Inner City Press no encontraron registros ni informes que respalden esa versión. "El Tigre Bonilla está exigiendo su indulto, tal cual se lo dieron a JOH, ya que en sus declaraciones dijo que no puede estar bajo prisión siendo él el mandadero y JOH el jefe de dicho cartel", afirma textualmente una publicación en Facebook compartida 135 veces desde el 16 de julio de 2026.

Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, fue condenado el 1 de agosto de 2024 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 19 años de prisión, además de cinco años de libertad supervisada, como informó EL HERALDO. Inicialmente, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le imputó tres cargos relacionados con el narcotráfico, entre ellos el uso y transporte de ametralladoras y otras armas de fuego. No obstante, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, dos de esos cargos fueron retirados y Bonilla se declaró culpable únicamente del delito de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Como parte de ese acuerdo de culpabilidad, la pena solicitada por la fiscalía se redujo de 30 a 19 años de prisión. De acuerdo con el artículo II, sección 2, de la Constitución de Estados Unidos, el presidente tiene la facultad exclusiva de conceder indultos por delitos federales. El indulto es una acción mediante la cual se perdona total o parcialmente la pena impuesta a una persona condenada por un delito. Fue el expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, quien recibió un indulto del presidente Donald Trump. El perdón presidencial anuló su condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que permitió su liberación. El contexto de la desinformación surge luego de que, seis meses después de obtener el indulto, Hernández anunciara que regresará a Honduras el domingo 26 de julio, a las 9:00 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Posteriormente, un juez de Tegucigalpa suspendió de forma provisional la orden de captura y la alerta roja internacional emitidas en su contra para que pudiera presentarse voluntariamente ante la justicia hondureña. Su equipo legal confirmó que el exmandatario comparecerá a la audiencia de declaración de imputado programada para el 3 de agosto.

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