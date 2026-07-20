Es falso el sondeo atribuido a CB Global que da a Asfura un 90% de aprobación

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a la encuestadora CB Global Data un supuesto sondeo según el cual Nasry Asfura, presidente de Honduras, tiene un 90% de aprobación ciudadana.

El contenido es falso. EH Verifica revisó los resultados divulgados por la encuestadora y comprobó que ninguno guarda relación con el supuesto porcentaje de aprobación mostrado en la pieza gráfica.

Además, la imagen utilizada como supuesta prueba fue tomada de una publicación auténtica de UNE TV, pero fue alterada para añadir la frase: "SONDEO DE CB GLOBAL DATA REFLEJA MAYOR APROBACIÓN Y RESPALDO A NASRY ASFURA.", la cual no aparece en el arte original.

“El presidente más amado, querido y respetado por el 90% del pueblo hondureño. El mejor presidente de toda la historia.!! SONDEO DE CB GLOBAL DATA REFLEJA MAYOR APROBACIÓN Y RESPALDO A NASRY”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 18 de julio.