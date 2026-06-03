El Gato Negro fue el cerebro de la masacre en Rigores, Trujillo, según la Policía

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación ejecutada la tarde de ayer en la colonia Suyapa de La Ceiba, equipos policiales capturaron a un individuo que presuntamente habría planeado y participado en la matanza de 20 campesinos ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, el pasado 21 de mayo.
La detención del sospechoso, identificado como Carlos Alexis Molina Mencías, de 24 años de edad, alias Gato Negro, se realizó mediante labores de seguimiento por parte de agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la DPI, el acusado, además de participar en el ataque, sería el autor intelectual de la planificación del hecho.
Las víctimas fueron José Argueta Ventura, Gerson Ramos Paz, Edgar Hernández Díaz, Santos Díaz Suchite, Elder Esquivel García y Martín Ramos Mendoza.
También los hermanos Wilmer y Elmer Suchite García, Kelvin Cárcamo Canán, Christian Galdámez Núñez, Carlos Milla Pineda, Santos Zelaya Martínez y José Miranda Matute.
Asimismo, las hermanas Mirza Yackelin, Miriam Janeth y María Linda Rodríguez, además de Hilario Cardona Murillo, Edilson Gómez Euceda, José Mendoza y Juan Ayala.
Según las investigaciones, todas las víctimas fueron acribilladas por un grupo de sujetos mientras se encontraban en una iglesia construida de forma improvisada dentro de la finca Paso Aguán, en la comunidad de Rigores.
"Este individuo es el líder de la banda. Es la mente maestra y el que tuvo el dominio del hecho criminal", declaró Ponce Canales, quien agregó que, de manera paralela, se realizaban cuatro allanamientos para recabar evidencias que fortalecieron el expediente investigativo.
Venganza.
Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, manifestó en conferencia de prensa que las investigaciones apuntan a que el ataque en el que murieron las víctimas estaría relacionado con un conflicto o una venganza entre dos estructuras criminales dedicadas presuntamente a la explotación irregular de plantaciones de palma usurpadas. agrupación delictiva.
“Esto es una pugna entre dos estructuras criminales. En ese conflicto murieron empleados de una de esas estructuras”. Indicó que los investigadores continúan trabajando para capturar al resto de los individuos involucrados en la matanza, cuyo número superaría las seis personas.