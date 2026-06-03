El Gato Negro fue el cerebro de la masacre en Rigores, Trujillo, según la Policía

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación ejecutada la tarde de ayer en la colonia Suyapa de La Ceiba, equipos policiales capturaron a un individuo que presuntamente habría planeado y participado en la matanza de 20 campesinos ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, el pasado 21 de mayo.

La detención del sospechoso, identificado como Carlos Alexis Molina Mencías, de 24 años de edad, alias Gato Negro, se realizó mediante labores de seguimiento por parte de agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la DPI, el acusado, además de participar en el ataque, sería el autor intelectual de la planificación del hecho.

Las víctimas fueron José Argueta Ventura, Gerson Ramos Paz, Edgar Hernández Díaz, Santos Díaz Suchite, Elder Esquivel García y Martín Ramos Mendoza.