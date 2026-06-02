Capturan a alias "Gato Negro”, primer sospechoso de la masacre en Rigores, Colón

Colón, Honduras.- Tras más de 10 días de la masacre en Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 personas fueron asesinadas, finalmente las autoridades notificaron la captura de un primer sospechoso este martes 2 de junio. El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, informó sobre la detención de alias "Gato Negro", en los alrededores de la colonia Suyapa, de La Ceiba, Atlántida. Explicó que los detalles se conocerán en el proceso judicial correspondiente, pues no pueden dar información preliminar que entorpezca la captura de demás implicados.

"Las causas de las masacres también se están ventilando", notificó, adelantando que no se trata de una banda criminal organizada. "Es otro tipo de delincuencia, pero se está trabajando en eso", aclaró. Mencionaron que hasta el momento no se ha identificado quiénes son los autores intelectuales y materiales de la masacre, pero hay "aproximadamente de seis a siete personas involucradas en el hecho." La captura se logró gracias a un monitoreo realizado en la zona durante varios días, por lo que las autoridades continúan ejecutando al menos cuatro allanamientos en el sector, con el objetivo de identificar a personas que podrían estar vinculadas con el hecho.

Sobre la masacre