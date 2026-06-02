Capturan a alias "Gato Negro”, primer sospechoso de la masacre en Rigores, Colón

Colón, Honduras.- Tras más de 10 días de la masacre en Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 personas fueron asesinadas, finalmente las autoridades notificaron la captura de un primer sospechoso este martes 2 de junio.
El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, informó sobre la detención de alias "Gato Negro", en los alrededores de la colonia Suyapa, de La Ceiba, Atlántida.
Explicó que los detalles se conocerán en el proceso judicial correspondiente, pues no pueden dar información preliminar que entorpezca la captura de demás implicados.
"Las causas de las masacres también se están ventilando", notificó, adelantando que no se trata de una banda criminal organizada. "Es otro tipo de delincuencia, pero se está trabajando en eso", aclaró.
Mencionaron que hasta el momento no se ha identificado quiénes son los autores intelectuales y materiales de la masacre, pero hay "aproximadamente de seis a siete personas involucradas en el hecho."
La captura se logró gracias a un monitoreo realizado en la zona durante varios días, por lo que las autoridades continúan ejecutando al menos cuatro allanamientos en el sector, con el objetivo de identificar a personas que podrían estar vinculadas con el hecho.
Sobre la masacre
El pasado jueves 21 de mayo, en la comunidad de Rigores del municipio de Trujillo, departamento de Colón, se registró uno de los hechos más sangrientos registrados en años en Honduras.
Dentro de una finca de palma africana fueron hallados varios cuerpos de hombres y algunas mujeres que fueron asesinados con saña, donde se confirmó la muerte de 20 personas en total.
De acuerdo con la información preliminar, varias de las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego de forma indiscriminada.
Este martes, autoridades y equipos forenses dieron inicio a las labores de exhumación de los restos de las víctimas de la masacre de Rigores, un proceso judicial clave en la búsqueda de esclarecer este caso que conmocionó al país.
En esta primera jornada, se completó la recuperación de los primeros tres cuerpos de un total de veinte víctimas registradas en la masacre en la aldea Panamá, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Las exhumaciones son realizadas bajo estrictos protocolos forenses por parte del Ministerio Público, con el fin de recolectar evidencias científicas, realizar las autopsias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en que perdieron la vida las veinte personas.