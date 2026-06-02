Ella quería descansar con su peluche de Hello Kitty: madre revela qué decía la carta de Violeth

Durante días, la familia de Violeth Acosta ha intentado reconstruir los últimos momentos de la adolescente de 14 años. Entre el dolor, las preguntas sin respuesta y los recuerdos, un hallazgo terminó convirtiéndose en uno de los episodios más conmovedores de esta tragedia.
Se trata de una carta que la menor dejó antes de quitarse la vida y que fue encontrada por sus familiares tiempo después de su sepelio.
La existencia de la nota fue revelada por su madre, quien aseguró que descubrir aquellas palabras se convirtió en uno de los momentos más difíciles desde la partida de su hija.
Antes de conocer el contenido completo del escrito, la familia ya había tomado una decisión que, sin saberlo, terminaría coincidiendo con uno de los deseos más importantes de la adolescente.
Violeth fue sepultada junto al peluche de Hello Kitty que la acompañó durante gran parte de su infancia y adolescencia.
Según relató la madre, la carta contenía una petición sencilla, pero profundamente emotiva.
Además de pedir perdón por lo ocurrido, la menor expresó su deseo de que aquel peluche fuera colocado junto a ella.
La mujer explicó que encontró la nota después del entierro, pero aseguró que había decidido incluir el muñeco entre sus pertenencias porque sentía que era algo que debía acompañarla para siempre.
El peluche tenía un valor especial para Violeth. De acuerdo con el padre y la madre, la menor dormía con él todas las noches y rara vez se separaba de ese objeto que consideraba parte de su vida cotidiana.
La revelación de la carta ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia la familia, que continúa enfrentando días marcados por el dolor y la incertidumbre.
Mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con el caso, los seres queridos de la adolescente intentan aferrarse a los recuerdos más felices que compartieron con ella.
Entre esos recuerdos permanece ahora la imagen de aquel peluche de Hello Kitty, convertido en el símbolo de un último deseo que una madre decidió cumplir sin saber que también estaba obedeciendo las palabras que su hija había dejado escritas.