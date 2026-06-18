EE UU ofrece 15 millones de dólares por la captura de "El Porky" y "Cuervo"

Washinngton, Estados Unidos.-Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, Yulan Adonay Archaga Carías, alias "Porky"; y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo".

Según la acusación judicial en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de las pandillas, incluido el narcotráfico, el lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

El Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por la captura del Porky, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, y otros cinco millones por el arresto del Cuervo.