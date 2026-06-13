Madre e hijo murieron electrocutados en la colonia Mololoa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Una madre y su hijo murieron la noche de este sábado 13 de junio tras recibir una descarga eléctrica cuando intentaban cortar unas ramas en la colonia Mololoa, en la capital de la República.

Los fallecidos fueron identificados únicamente como Héctor y doña María, quienes murieron de manera inmediata en el lugar.

De acuerdo con el relato de los vecinos, el hijo estaba cortando unas ramas que estaban afectando la zona cuando tocó un cable de alta tensión.

Con la intención de salvar a su hijo, la señora también fue afectada por la descarga eléctrica y ambos murieron instantáneamente.