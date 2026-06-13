"Pensé en mis hijos; ellos me esperaban en casa": Así se salvó una madre de morir tras caer en socavón por lluvias

“Lo primero que pensé fue en mis hijos. Ellos me esperaban en casa”. Con esa frase, aún con la voz entrecortada, una joven madre resumió los minutos más angustiantes de su vida tras sobrevivir a un socavón en San Pedro Sula, Cortés.
La mujer, identificada como Jennifer Gómez, fue rescatada con vida luego de que su vehículo fuera tragado parcialmente por un hundimiento repentino en la vía, provocado por las intensas lluvias que han afectado la ciudad en los últimos días.
Su testimonio ha llamado la atención, no solo por el peligro que enfrentó, sino por la rapidez con la que ocurrió todo mientras regresaba a casa tras su jornada laboral.
De acuerdo con su relato, todo sucedió de forma inesperada cuando la lluvia se intensificó y la vía comenzó a ceder sin que tuviera oportunidad de reaccionar.
“Cuando menos me acuerdo yo siento que tenía el agua encima de mí, fue tan rápido”, recordó la conductora al describir el momento en que quedó atrapada dentro del vehículo.
La joven madre explicó que, en medio del peligro, su pensamiento se concentró en su familia, lo que le dio fuerzas para intentar sobrevivir a la corriente.
En ese instante crítico, la situación se volvió más peligrosa cuando el agua comenzó a ingresar al automóvil mientras el terreno colapsaba bajo sus ruedas.
El hecho ocurrió en el bulevar Los Arcos, una zona que resultó afectada por el debilitamiento de la calzada tras varios días de lluvias intensas.
San Pedro Sula ha sido una de las áreas más golpeadas por las precipitaciones recientes, con reportes de inundaciones y daños en la infraestructura vial.
Vecinos y personas que transitaban por el lugar reaccionaron rápidamente para ayudarla, mientras equipos de emergencia llegaban para asegurar la zona y rescatarla.
Tras el rescate, la joven madre agradeció haber salido con vida y reiteró que lo único en lo que pensó durante la emergencia fueron sus hijos, quienes la esperaban en casa. "Gracias a Dios un primo de mi esposo iba pasando y él solo pensó en una muchacha", añadió la joven afectada.
El vehículo quedó prácticamente hundido dentro del socavón, reflejando la magnitud del colapso en la vía y el riesgo que enfrentó la conductora. El caso ha generado preocupación entre la población por la vulnerabilidad de las calles ante las lluvias, que continúan afectando distintos sectores de la ciudad industrial.