Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS

Honduras enfrenta una ola de violencia que las autoridades no han podido controlar. La noche del sábado 13 de junio se registró una nueva masacre, la decimoséptima, donde tres jóvenes perdieron la vida mientras se encontraban en una galera que funciona como taller de motocicletas. ¿Quiénes son las víctimas? A continuación los detalles de una nueva y lamentable tragedia.
Entre las víctimas de la matanza se identificó a la joven Yensy Leiva Romero, de apenas 19 años de edad.
El segundo fallecido tras el atentado respondía en vida al nombre de Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años.
La tercera víctima es Brayan Francisco Briones García, de 28 años, quien según el relato de vecinos, había quedado con signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial con el afán de salvar su vida. Sin embargo, poco después se confirmó su muerte; no logró sobrevivir a las heridas.
De acuerdo con el reporte preliminar de autoridades y habitantes de la colonia, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la noche.
Testigos manifestaron que individuos armados y con el rostro cubierto llegaron al lugar a bordo de una camioneta negra. Sin mediar palabras, abrieron fuego en contra de las víctimas y luego huyeron rápidamente con rumbo desconocido.
Los cuerpos de las tres víctimas quedaron inertes, uno sobre una hamaca y otros en el suelo.
Tras el hecho violento, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y miembros de la Policía Militar llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con el protocolo de investigación.
Hasta ahora, se desconoce cuál fue el motivo por el que fueron asesinados estos tres jóvenes. Tampoco se conocen las identidades y paraderos de los responsables del múltiple asesinato.
El suceso ha causado consternación en la zona, pues los vecinos no esperaban una tragedia como esta en la colonia. En ese sentido, los habitantes de la Saturno piden a las autoridades policiales mayor seguridad y resultados en las investigaciones.
Desde enero, el país no ha tenido un mes sin masacres. Hasta mediados de junio el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) registró 16 masacres. Con el nuevo hecho violento, el recuento asciende a 17.
Mientras tanto, los hondureños siguen cuestionando la ola de criminalidad en el país, pues además de las matanzas múltiples, casi todos los días se registran homicidios en el territorio.