  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS

Yensy, Joshua y Brayan son los rostros de la masacre número 17 del año en Honduras, ocurrida la noche del sábado en la colonia Saturno de San Pedro Sula

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 08:17
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
1 de 12

Honduras enfrenta una ola de violencia que las autoridades no han podido controlar. La noche del sábado 13 de junio se registró una nueva masacre, la decimoséptima, donde tres jóvenes perdieron la vida mientras se encontraban en una galera que funciona como taller de motocicletas. ¿Quiénes son las víctimas? A continuación los detalles de una nueva y lamentable tragedia.

 Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
2 de 12

Entre las víctimas de la matanza se identificó a la joven Yensy Leiva Romero, de apenas 19 años de edad.

 Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
3 de 12

El segundo fallecido tras el atentado respondía en vida al nombre de Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años.

 Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
4 de 12

La tercera víctima es Brayan Francisco Briones García, de 28 años, quien según el relato de vecinos, había quedado con signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial con el afán de salvar su vida. Sin embargo, poco después se confirmó su muerte; no logró sobrevivir a las heridas.

 Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
5 de 12

De acuerdo con el reporte preliminar de autoridades y habitantes de la colonia, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la noche.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
6 de 12

Testigos manifestaron que individuos armados y con el rostro cubierto llegaron al lugar a bordo de una camioneta negra. Sin mediar palabras, abrieron fuego en contra de las víctimas y luego huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
7 de 12

Los cuerpos de las tres víctimas quedaron inertes, uno sobre una hamaca y otros en el suelo.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
8 de 12

Tras el hecho violento, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y miembros de la Policía Militar llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con el protocolo de investigación.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
9 de 12

Hasta ahora, se desconoce cuál fue el motivo por el que fueron asesinados estos tres jóvenes. Tampoco se conocen las identidades y paraderos de los responsables del múltiple asesinato.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
10 de 12

El suceso ha causado consternación en la zona, pues los vecinos no esperaban una tragedia como esta en la colonia. En ese sentido, los habitantes de la Saturno piden a las autoridades policiales mayor seguridad y resultados en las investigaciones.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
11 de 12

Desde enero, el país no ha tenido un mes sin masacres. Hasta mediados de junio el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) registró 16 masacres. Con el nuevo hecho violento, el recuento asciende a 17.

Foto: cortesía redes sociales
Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS
12 de 12

Mientras tanto, los hondureños siguen cuestionando la ola de criminalidad en el país, pues además de las matanzas múltiples, casi todos los días se registran homicidios en el territorio.

 Foto: cortesía redes sociales
Cargar más fotos