Tenían entre 19 y 28 años: las tres víctimas de masacre en la colonia Saturno de SPS

Honduras enfrenta una ola de violencia que las autoridades no han podido controlar. La noche del sábado 13 de junio se registró una nueva masacre, la decimoséptima, donde tres jóvenes perdieron la vida mientras se encontraban en una galera que funciona como taller de motocicletas. ¿Quiénes son las víctimas? A continuación los detalles de una nueva y lamentable tragedia.