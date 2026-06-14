2-0. Australia frustra a Turquía y da la sorpresa en Mundial 2026 al contragolpe

Toronto, Canadá.- Australia protagonizó en la noche del sábado en Vancouver una de las sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía, un triunfo construido sobre una sólida defensa, la inspiración de Patrick Beach bajo palos y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Aunque Turquía dominó la posesión, un 72 % frente a solo el 28 % de Australia, y duplicó los tiros a puerta, 8 por 4 de los australianos, no pudo materializar en el marcador su superioridad. Los australianos, dirigidos por Tony Popovic, comparecían como teóricos aspirantes al tercer puesto del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y una Turquía que llegaba rodeada de expectativas gracias al talento de Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu. Sin embargo, los australianos ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y el contragolpe.

Turquía asumió pronto la iniciativa. A los cuatro minutos, Ismail Yüksek rozó el gol con un cabezazo que salió por encima del larguero y, con el paso de los minutos, los hombres de Vincenzo Montella fueron instalándose en campo rival. Arda Güler empezó en la banda derecha, aunque pronto comenzó a aparecer por zonas interiores para intentar dar fluidez a la circulación turca.

La mejor ocasión turca de la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio en el área y obligó a Patrick Beach a realizar una gran intervención. Apenas unos segundos después llegó el castigo australiano. Un rápido contraataque permitió a Nestory Irankunda superar a dos defensores turcos, plantarse ante el guardameta Ugurcan Çakir y definir con precisión para establecer el 1-0. El tanto no alteró el guion.