La DNTV ha multado a 1,715 motociclistas por no usar el chaleco reflectivo en el DC

Tegucigalpa, Honduras. -Un total de 1,715 motociclistas del Distrito Central han sido sancionados por incumplir la obligación de portar chaleco o arnés reflectivo durante el horario establecido por la Ley de Tránsito, informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El portavoz de la institución, César Aguilar, detalló que las sanciones forman parte de los operativos realizados para verificar el cumplimiento de la normativa.

“A nivel nacional se han multado aproximadamente 16,500 y de esos 1,715 pertenecen al Distrito Central”, indicó el funcionario.

Aguilar explicó que las multas se aplican a conductores que circulan sin chaleco reflectivo entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, horario en el que la visibilidad en las carreteras y calles disminuye. Añadió que la medida busca mejorar la identificación de los motociclistas y contribuir a la reducción de accidentes de tránsito.

La Policía Nacional recordó que el uso de chalecos o arneses reflectivos es obligatorio conforme al artículo 99 de la Ley de Tránsito, el cual establece que conductores y pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas deben portar una banda reflectora o distintivo de color anaranjado, rojo o blanco adherido a un chaleco o arnés.

Aunque la disposición está vigente desde 2015, la DNVT señaló que su aplicación estricta comenzó este año, luego de que durante varios años fuera tratada como una recomendación sin fiscalización efectiva.